Nuevos videos impactantes de la madrugada de descontrol y escándalo que dejó a Facundo Moyano detenido

Lo que comenzó como una madrugada caótica terminó convirtiéndose en uno de los episodios más impactantes de las últimas horas. Facundo Moyano, hijo del histórico líder camionero Hugo Moyano, quedó en el centro de un escándalo judicial luego de ser detenido e imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, tras un confuso episodio protagonizado junto a su pareja, Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano.

La secuencia ocurrió durante la madrugada del martes y quedó registrada por varias cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a Arizaga salir desesperada y semidesnuda del edificio donde vive Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, mientras corría por la calle aparentemente desorientada. Detrás de ella aparecían dos personas persiguiéndola. Una era el propio Moyano, vestido con una remera negra, bermuda y zapatillas.

La otra, según confirmaron fuentes de la investigación, era el encargado de un edificio de la zona. Las escenas se volvieron todavía más dramáticas cuando la joven intentó detener colectivos en plena calle para escapar de la situación. Primero buscó subir a una unidad de la línea 64 y luego hizo lo mismo con un colectivo de la línea 60.En uno de los videos se observa cómo Moyano la toma de los hombros cuando intentaba abordar el transporte. La joven cae sobre el asfalto y sufre una lesión en una de sus rodillas.

La secuencia terminó con la intervención de un efectivo de la Policía de la Ciudad, que apartó al sindicalista y comenzó a perseguir a Arizaga durante varias cuadras hasta lograr alcanzarla, contenerla y ponerla a resguardo. Debido a que el agente llevaba un uniforme oscuro de mangas largas, en un primer momento algunos interpretaron erróneamente que quien corría detrás de la joven era el propio Moyano.

Poco después llegó una ambulancia del SAME, que trasladó a Arizaga al Hospital Pirovano. Allí recibió atención médica y fue estabilizada mediante la administración de líquidos por vía intravenosa. El titular del SAME, Alberto Crescenti, reveló que la joven reconoció que "venía de varios días de consumo". Esa declaración terminó marcando el rumbo de la defensa. Ante la División Protección Familiar de la Policía porteña, Arizaga sostuvo que Moyano "no le hizo nada" y afirmó que todo lo ocurrido fue "producto del consumo de drogas".

Facundo Moyano al salir de la Alcaldía

El sindicalista declaró en el mismo sentido cuando fue indagado por el auxiliar fiscal Julián Pistone. "Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento", aseguró. Sin embargo, esas explicaciones no alcanzaron para cerrar el expediente.

Los testimonios recogidos por los policías que intervinieron en el lugar, quienes afirmaron haber escuchado a Arizaga manifestar que había sido agredida, junto con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, fueron suficientes para que la Fiscalía avanzara con la investigación por presunta violencia de género. Mientras tanto, por orden del fiscal, el departamento donde reside Moyano fue allanado durante la tarde del martes y la Justicia continúa analizando un importante volumen de registros fílmicos para reconstruir minuto a minuto lo sucedido.

La defensa del exdiputado, encabezada por el abogado Miguel Molina, adelantó que evitará profundizar públicamente sobre cuestiones vinculadas a la intimidad de la pareja. Por su parte, el abogado de Arizaga, Diego Storto, aseguró que la joven se encuentra "destrozada" y confirmó que el examen toxicológico determinó consumo de cocaína. "Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó", sostuvo.

Facundo Moyano

Tras permanecer más de doce horas detenido -primero en la Comisaría Vecinal 13A de Belgrano y luego en una alcaidía del barrio de Barracas-, Moyano recuperó la libertad. No obstante, deberá afrontar el proceso penal bajo estrictas condiciones. La Justicia le impuso una prohibición de acercamiento a Arizaga en un radio de 300 metros, le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con ella mientras avance la investigación y lo obligó a fijar domicilio y presentarse ante cada citación judicial.

Aunque tanto Moyano como Arizaga coinciden en que todo fue consecuencia de una noche marcada por el consumo de drogas, la investigación continúa abierta. Ahora será el análisis de los videos, las pericias y las declaraciones de los testigos el que determinará si aquella dramática madrugada fue únicamente una escena de descontrol o si existió un delito de violencia de género que deba ser juzgado por la Justicia.