Papa León XIV visitará la Argentina: la histórica agenda que tendrá entre el 8 y el 11 de noviembre

La noticia que millones de argentinos esperaban finalmente se confirmó: el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El anuncio emociona enormemente a la comunidad católica a lo ancho y a lo largo del país y marcará el regreso histórico de un Pontífice al territorio argentino después de casi cuatro décadas.

La Santa Sede difundió la información este miércoles a través de un comunicado publicado en Vatican News, el sitio oficial del Vaticano. Allí se precisó que el viaje apostólico se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre y que incluirá escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

Papa León XIV

El anuncio se concretó luego de que el Papa aceptara las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países. El recorrido empezará en Uruguay, donde León XIV permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

Y después llegará finalmente a la Argentina: durante su estadía, el Sumo Pontífice que sucedió a Francisco I recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, que son ni más ni menos que los principales centros de peregrinación del país. Hay un detalle y es que el cronograma definitivo, con los horarios, celebraciones y actividades oficiales, todavía no fue difundido y hay mucha expectativa sobre cómo lo organizará el Vaticano.

Papa Francisco

La gira no terminará en Argentina sino que seguirá en Perú entre el 11 y el 17 de noviembre. Allí, León XIV visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en un viaje que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y contacto directo con las comunidades de cada país.

Pocos minutos después de la confirmación oficial, el canciller Pablo Quirno celebró la noticia en sus redes sociales y recordó que meses atrás había entregado personalmente la invitación del presidente Javier Milei.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.... pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", expresó en su cuenta oficial de X.

Luego, el funcionario de Milei completó: "El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos".

Papa León XIV

La última visita de un Papa a la Argentina sucedió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país. En aquella oportunidad, encabezó una intensa agenda pastoral con celebraciones multitudinarias en distintas provincias. Muchos y muchas recuerdan esa visita porque se dio en un momento complicado y doloroso políticamente pues se desarrollaba la Guerra de Malvinas en junio de 1982; ese viaje tuvo como objetivo transmitir un mensaje de paz.

Desde entonces, ningún otro Papa volvió a pisar la Argentina. Ni Benedicto XVI ni Francisco -con quien había mucha expectativa- viajaron al país durante sus pontificados. La llegada de León XIV pondrá fin a una espera de casi 40 años y abrirá los corazones para recibir a un Papa que así como su antecesor, habla de justicia social.