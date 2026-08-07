¿Luciano, qué? Quién es Emiliano, el hombre que conquistó el corazón de Griselda Siciliani

Griselda Siciliani parece haber dejado atrás el duelo tras la separación de Luciano Castro, luego de que se confirmara que tiene una nueva relación afectiva con Emiliano Brancciari, el cantante de la banda uruguaya No te va a Gustar. El músico estuvo en la primera fila de la obra Boîte que protagoniza la actriz y testigos informaron que había una conexión muy profunda entre ambos.

"'Ayer fui a ver a Griselda y Emiliano Brancciari estaba en primera fila y le hacía caritas', dice esta chica que me manda. 'Él cantaba todas las canciones y se mataban con la mirada'", reveló Adrián Pallares al aire de Intrusos a partir de una información que llegó por privado. El periodista además agregó que a su fuente "le llamó la atención porque estaba demasiado efusivo en primera fila".

El programa de América TV venía de tener un entredicho con Siciliani, quien había protestado porque hablaban de ella en un mensaje que le mandó a Rodrigo Lussich. "Griselda, ¿vos te das cuenta que esto al aire se construía de otra manera?", le reprochó el conductor del formato en tono de burla.

En ese sentido, Marcela Tauro reconoció que tenía la información de que el cantante estaba en pareja con una chica de Uruguay, algo que quedó descartado por Lussich a partir de la nueva data. "Por ahí se están conociendo y no quieren blanquear. Yo creo que él ya se separó", deslizó la periodista.

Emiliano Brancciari, cantante de la banda uruguaya No te va a Gustar.

Al mismo tiempo, Paula Varela no tuvo muchas vueltas y se animó a asegurar la existencia del romance a partir de las distintas versiones que le llegaron en el último tiempo. Pallares había sido el primero que había tenido el rumor y todos los caminos lo llevaron a confirmarlo, con esta escena final de él en primera fila.

Siciliani viene de una dramática separación de Castro, quien quedó en el ojo de la tormenta a partir de las infidelidades que le descubrieron. Si bien al principio la actriz dejó abierta una puerta para una posible reconciliación, el paso del tiempo llevó a que busque nuevos horizontes amorosos. En este caso, del otro lado del Río de la Plata.