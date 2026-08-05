El sistema científico perdió 6.400 puestos de trabajo desde el inicio del gobierno de Javier Milei

Un informe sobre la evolución del empleo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) reveló que el sector perdió 6.400 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y junio de 2026, lo que representa una caída del 8,5%. Según el relevamiento, la dotación total pasó de 75.121 trabajadores a 68.721 en los últimos dos años y medio.

El sistema científico perdió 6.400 puestos de trabajo

El estudio, elaborado a partir de datos del Indec y de la Síntesis de Información del Sistema Universitario Argentino, señala que durante ese período el sistema científico perdió, en promedio, siete empleos por día. Además, advierte que la mayor parte de la actividad científica y tecnológica del país depende del sector público y que el ámbito privado no cuenta con capacidad suficiente para absorber esos puestos de trabajo.

Los organismos más afectados fueron los dependientes de la Administración Pública Nacional, que registraron una reducción de 5.680 empleos, equivalente al 12% de su personal. El CONICET concentró cerca de un tercio de las bajas, con 2.051 puestos menos, seguido por el INTA (-884) y el INTI (-861). También se registraron recortes en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la ANLIS.

El informe también destacó disminuciones de personal en empresas públicas vinculadas al área, como ARSAT, FAdeA, Nucleoeléctrica Argentina, VENG y Dioxitek. Los autores atribuyen esta tendencia a las políticas de reducción del Estado impulsadas por el Gobierno nacional.

El sistema científico perdió 6.400 puestos de trabajo

En paralelo, el trabajo señala que la Administración Pública Nacional en su conjunto pasó de 341.465 empleados en diciembre de 2023 a 271.696 en junio de 2026, una caída del 20,4%, equivalente a casi 70.000 puestos de trabajo menos.