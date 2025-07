Edgardo Kueider irá a juicio oral en Paraguay por intento de contrabando: mientras resiste su extradición a la Argentina

Un día después de rechazar su extradición a la Argentina, el ex senador entrerriano Edgardo Kueider fue enviado a juicio oral y público en Paraguay. La decisión fue tomada por el juez Humberto Otazú, quien dio por válida la acusación del Ministerio Público y confirmó que tanto Kueider como su secretaria y pareja, Iara Guinsel, enfrentarán cargos por el delito de tentativa de contrabando. "Se dispuso finalmente la apertura a juicio oral y público", sostuvo Otazú en diálogo con El Observador de Paraguay, al término de la audiencia preliminar realizada esta mañana en el Juzgado de Delitos Económicos de Asunción.

Edgardo Kueider

El magistrado rechazó todos los planteos presentados por la defensa: la nulidad de la acusación, el pedido de sobreseimiento y la exclusión de pruebas clave, entre ellas los videos del procedimiento en Aduanas. El caso se remonta al 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron arrestados al intentar ingresar a Paraguay desde Brasil a través del Puente de la Amistad con más de 200 mil dólares, 600 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar. El operativo fue registrado por las cámaras del circuito primario de Aduanas, cuyas imágenes, difundidas por Infobae, mostraron el dinero hallado en la mochila del exlegislador.

Otazú explicó que la acusación es por "tentativa de contrabando" y que esa fue "la calificación primaria en el acta de imputación". Si bien la defensa "tiene un criterio jurídico distinto en cuanto a lo que debe considerarse bien o mercancía", el juez señaló que ese debate se dará durante el juicio oral. "Cada parte podrá producir pruebas y hacer uso del derecho que tienen", agregó. Durante la audiencia, que comenzó a las 9 y concluyó antes de las 11, la defensa común presentó dos objeciones y tres pedidos de inclusión probatoria, que fueron admitidos por el tribunal. Kueider, vestido con camisa blanca, campera negra y jeans, saludó cordialmente a todos los presentes.

Dinero que incautaron en el vehículo de Kueider

Y luego, se dispuso a escuchar la decisión que lo llevará a juicio. Paralelamente, Kueider enfrenta un pedido de extradición cursado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la causa Securitas, que investiga el presunto pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad a funcionarios públicos para obtener contrataciones estatales. Kueider no era parte del expediente original, pero fue incorporado por las sospechas de que parte de su patrimonio inmobiliario podría haberse financiado con dinero proveniente de coimas. Ayer, tras ser detenido por Interpol y trasladado ante el juez Rolando Duarte, el ex senador y su pareja se negaron a una extradición voluntaria. En ese contexto, Duarte explicó a ABC Color el procedimiento a seguir: "Si no se someten al proceso, comienza lo que formalmente se conoce como un proceso de extradición. Se les va a dar el derecho a la defensa conforme al Código Procesal Penal y el Tratado de Extradición entre Paraguay y Argentina".

Por ahora, Kueider y Guinsel continúan bajo arresto domiciliario en un departamento de Asunción, con tobillera electrónica. Ambos depositaron como fianza 500 millones de guaraníes cada uno (aproximadamente 4 mil dólares) a través de un inmueble. La decisión judicial de avanzar con el juicio por contrabando podría influir directamente sobre el pedido de extradición. La justicia paraguaya debe ahora definir el tribunal y la fecha del juicio oral. Mientras tanto, el Juzgado de Arroyo Salgado dispone de un plazo de 45 días para enviar toda la documentación complementaria que justifique formalmente la extradición. El Ministerio Público paraguayo, que al principio observó deficiencias en la documentación enviada por la Argentina, aceptó avanzar luego de recibir información adicional que subsanó los requisitos formales del tratado bilateral.