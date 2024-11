"El asbesto sigue matando a nuestros compañeros": paro escalonado de subte en todas las líneas

Los metrodelegados llevarán a cabo un paro escalonado este miércoles, afectando las seis líneas del subte y el premetro, en protesta por la muerte de Jorge Navarro, un operario del Taller Constitución que habría desarrollado cáncer de pulmón debido a la exposición al asbesto. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denuncia que este material cancerígeno, presente en varias formaciones, sigue enfermando y matando a los trabajadores, y exige medidas inmediatas para garantizar la seguridad en la red. "Seguimos peleando para que saquen todo el asbesto instalado en la Red", reclamaron.

Los metrodelegados realizarán un paro escalonado hoy en todas las líneas

El paro se realizará de manera rotativa: las líneas A y B estarán detenidas de 10 a 12, las líneas D y H de 12 a 14, y las líneas C, E y el premetro de 14 a 16. Los metrodelegados reclaman el retiro total del asbesto, la renovación de las flotas contaminadas, la declaración de emergencia en la línea B y la inclusión de todos los empleados en un relevamiento de riesgos laborales (RAR): "Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) seguimos peleando para que saquen todo el asbesto instalado en la Red, y para que el Gobierno de la Ciudad compre flotas nuevas libres de este cancerígeno".

El sindicato reiteró que continuará con estas medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas. En un comunicado firmado por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, advirtieron sobre los peligros del asbesto para trabajadores y pasajeros, calificando su presencia como una crisis de salud pública. Según Pianelli, aproximadamente 2.700 personas han estado expuestas al asbesto, y 107 ya presentan enfermedades relacionadas. Además, el período de latencia del cáncer asociado a este material puede extenderse por más de una década, lo que agrava la preocupación entre los empleados. "Sigue enfermando y matando a nuestros compañeros", expresaron.

En diálogo con Todo en Off, el programa que conduce Ramón Indart en Splendid AM 990, Pianelli señaló: "Somos máquinas para la empresa. Cuando hicimos la denuncia, no había, después que no afectaba. Ante la evidencia empezaron a sacar toneladas de asbesto y postergaron cuatro veces la licitación. Ya no confiamos. Hay 2.700 personas que se expusieron al asbesto. Cada dos años se hacen estudios por cáncer porque tiene un período de latencia que puede ser de 10 años. Ya hay 107 con alguna afección por el asbesto". Por otra parte, los metrodelegados reclamaron el ingreso al RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) de todos los trabajadores.

La semana pasada, Martín Paredes, trabajador de la línea B diagnosticado con neumoconiosis por asbesto, denunció que ya fallecieron cuatro empleados y otros cinco padecen cáncer. Aseguró que el proceso de limpieza es extremadamente lento, ya que solo hay una empresa contratada para remover el material, y que la justicia ordenó al gobierno de la Ciudad renovar las formaciones contaminadas, sin que se hayan cumplido dichas disposiciones. "Tres veces se equivocaron y compraron las tres veces formaciones con asbesto", dijo Paredes en El Destape 1070 y sumó: "Hay contratada una sola empresa para quitar el asbesto y el proceso de limpieza es muy lento"

El paro en las seis líneas del subte comenzó este miércoles

Paredes criticó duramente al Gobierno de la Ciudad y a la empresa concesionaria, describiendo la situación como una lucha desigual: "La justicia le ordenó a Jorge Macri que cambie los vagones infectados y no pasa nada. Es una lucha de David contra Goliat. Macri y la empresa tiene los medios de su lados y nosotros no tenemos nada más que hacer medidas de fuerzas". El sindicato recordó que desde 2020 la Auditoría Médica confirmó que Jorge Navarro y otros trabajadores desarrollaron enfermedades por asbesto, y enfatizó que las flotas nuevas deben estar libres de este material. Finalmente, desde el gremio reclamaron que se declare el estado de emergencia y llamaron a una movilización, reafirmando que la protesta no cesará hasta garantizar condiciones dignas y seguras tanto para los trabajadores como para los usuarios del subte.