El día que internet se arrodilló: un fallo de Cloudflare provocó un apagón mundial que desató el caos digital

El martes amaneció con un temblor silencioso pero devastador: un apagón masivo de internet que paralizó al planeta, dejando fuera de servicio redes sociales, medios de comunicación, plataformas de streaming, videojuegos y hasta herramientas de inteligencia artificial. El origen del colapso -que afectó a millones de usuarios- apuntó directamente a un fallo en Cloudflare, la empresa que gestiona una porción gigantesca del tráfico mundial. En cuestión de minutos, el mundo virtual se convirtió en un territorio fantasma. Los primeros reportes fueron casi un murmullo: usuarios incapaces de acceder a X, antes Twitter.

Un fallo global en la infraestructura de Cloudflare dejó al planeta digital en penumbras

Pero pronto el murmullo se transformó en estampida digital. Al intentar ingresar, los navegadores solo devolvían mensajes helados como "500 Internal Server Error" o "502 Bad Gateway". Cloudflare confirmó que estaba "investigando el incidente", mientras el apagón se expandía como una ola imposible de contener. X, la red social insignia de Elon Musk, fue una de las primeras víctimas visibles. Las publicaciones no cargaban, los videos desaparecían y actualizar el contenido se convertía en una tarea inútil. "Los consumidores se pueden encontrar con errores", admitió la empresa en un comunicado que no lograba transmitir calma en medio del caos.

Pero la caída no quedó ahí: aplicaciones como Letterboxd, servicios internos de la propia Cloudflare y herramientas fundamentales como Downdetector -irónicamente, dedicada a monitorear fallas- también colapsaron. Con ella, se apagó la brújula que permitía saber qué estaba funcionando y qué no. Varias plataformas quedaron así atrapadas en una doble oscuridad: la caída del servicio y la imposibilidad de confirmar su propio estado. Incluso ChatGPT se convirtió en un símbolo involuntario del desastre. Usuarios de todo el mundo reportaron que no podían utilizar la herramienta, vinculando la falla directamente a los problemas de Cloudflare.

Un fallo global en la infraestructura de Cloudflare dejó al planeta digital en penumbras

Los videojuegos tampoco escaparon a la tormenta: League of Legends sufrió interrupciones masivas que dejaron a miles de jugadores sin poder iniciar partidas. Mientras tanto, las comunidades digitales observaban cómo la lista de afectados aumentaba minuto a minuto: Forocoches, Resetera, el agregador Menéame -que mostraba un "error de servidor interno" atribuido al fallo de Cloudflare- y hasta plataformas creativas como Canva. El problema había sido detectado por Cloudflare cerca del mediodía en Europa. La compañía informó que "está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando", aunque evitó precisar detalles.

Más tarde comunicó una tenue señal de alivio: algunos servicios comenzaban a recuperarse, pero "los clientes pueden seguir observando tasas de error más altas de lo normal". Con la incertidumbre como escenario dominante, lo único claro es que las dimensiones del apagón fueron inéditas. Cloudflare, que opera como una suerte de antivirus global para más de 330 ciudades en 120 países y gestiona cerca del 20% del tráfico mundial de Internet, sufrió un golpe que reveló un peligro recurrente: la hiperconcentración de la arquitectura global.

Un fallo global en la infraestructura de Cloudflare dejó al planeta digital en penumbras

A medida que el derrumbe se hacía visible, muchos usuarios se toparon con un mensaje tan inquietante como críptico: "Desbloquee challenges.cloudflare.com". No era un virus, ni una falla local: era la expresión misma del colapso. Un recordatorio brutal de que no había nada que pudiera hacerse desde el otro lado de la pantalla. Solo esperar. Downdetector, en los pocos momentos en que logró funcionar, registró que:

51% de los usuarios reportó problemas de carga

de los usuarios reportó problemas de carga 27% tuvo fallas en la aplicación

tuvo fallas en la aplicación 22% no pudo acceder al sitio web

"No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento", decía uno de los avisos de X. Otros solo encontraban un fondo blanco con letras que congelaban la respiración: "Internal server error". La compañía aseguró haber implementado cambios que permitieron la recuperación de algunos servicios como Access y WARP, aunque admitió que "la red global de Cloudflare está experimentando problemas" y que continúa investigando lo ocurrido. Por ahora, millones de usuarios siguen atrapados en una espera incierta, mirando pantallas vacías, intentando volver a un mundo que, por unas horas, dejó de existir.