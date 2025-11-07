El IPCBA registra un aumento del 2,2% en octubre de 2025: Vivienda y servicios financieros lideran las subas

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 2,2% durante octubre de 2025, manteniéndose en línea con el dato de septiembre, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba).

En lo que va del año, la inflación acumulada alcanzó el 25,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,6%, mostrando una desaceleración de 1,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Los sectores que más impulsaron el alza fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles . Subió un 2%, aportando 0,40 puntos al índice. Este aumento se explica por ajustes en alquileres, expensas y servicios de reparación. Interanualmente, esta categoría creció un 38,8%.

. Subió un 2%, aportando 0,40 puntos al índice. Este aumento se explica por ajustes en alquileres, expensas y servicios de reparación. Interanualmente, esta categoría creció un 38,8%. Alimentos y bebidas no alcohólicas . Con un incremento del 2,1% y una incidencia de 0,36 puntos. Los mayores aumentos se observaron en frutas (8,6%), pan y cereales (2,7%) y carnes (1,7%). La suba interanual fue del 28,1%.

. Con un incremento del 2,1% y una incidencia de 0,36 puntos. Los mayores aumentos se observaron en frutas (8,6%), pan y cereales (2,7%) y carnes (1,7%). La suba interanual fue del 28,1%. Restaurantes y hoteles . Subieron un 2,1%, con una incidencia de 0,24 puntos. Esto responde a aumentos en alimentos preparados y servicios gastronómicos. En términos interanuales, el alza fue del 38,1%.

. Subieron un 2,1%, con una incidencia de 0,24 puntos. Esto responde a aumentos en alimentos preparados y servicios gastronómicos. En términos interanuales, el alza fue del 38,1%. Transporte . Registró un aumento del 1,9%, impulsado por combustibles y lubricantes para vehículos particulares. Sin embargo, la baja en pasajes aéreos (-9,2%) moderó el impacto. El incremento interanual fue del 34,6%.

. Registró un aumento del 1,9%, impulsado por combustibles y lubricantes para vehículos particulares. Sin embargo, la baja en pasajes aéreos (-9,2%) moderó el impacto. El incremento interanual fue del 34,6%. Salud . Creció un 2%, debido principalmente a subas en medicina prepaga. La variación interanual alcanzó el 37,3%.

Inflación

Sectores con mayores aumentos interanuales

Seguros y servicios financieros . Lideraron las subas con un aumento mensual del 3,6% y un acumulado interanual del 62%.

. Lideraron las subas con un aumento mensual del 3,6% y un acumulado interanual del 62%. Educación . Mostró una suba mensual del 2,4% y un incremento interanual del 44,8%.

. Mostró una suba mensual del 2,4% y un incremento interanual del 44,8%. Cuidado personal y protección social . Registró un alza mensual del 3,3% y una interanual del 39,1%.

Inflación

Precios destacados

El informe también incluyó precios promedio de productos en la Ciudad:

Alimentos . El pan francés costó $3.766 por kilo y el asado $12.465 por kilo.

Lácteos . La leche entera alcanzó $1.477 por litro y el queso cuartirolo $11.925.