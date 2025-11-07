Big Bang! News
El IPCBA registra un aumento del 2,2% en octubre de 2025: Vivienda y servicios financieros lideran las subas

Lo informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad.

07 Noviembre de 2025 14:06
La inflación pega en el bolsillo de los argentinos

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 2,2% durante octubre de 2025, manteniéndose en línea con el dato de septiembre, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba).

En lo que va del año, la inflación acumulada alcanzó el 25,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,6%, mostrando una desaceleración de 1,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Los sectores que más impulsaron el alza fueron:

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Subió un 2%, aportando 0,40 puntos al índice. Este aumento se explica por ajustes en alquileres, expensas y servicios de reparación. Interanualmente, esta categoría creció un 38,8%.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas. Con un incremento del 2,1% y una incidencia de 0,36 puntos. Los mayores aumentos se observaron en frutas (8,6%), pan y cereales (2,7%) y carnes (1,7%). La suba interanual fue del 28,1%.
  • Restaurantes y hoteles. Subieron un 2,1%, con una incidencia de 0,24 puntos. Esto responde a aumentos en alimentos preparados y servicios gastronómicos. En términos interanuales, el alza fue del 38,1%.
  • Transporte. Registró un aumento del 1,9%, impulsado por combustibles y lubricantes para vehículos particulares. Sin embargo, la baja en pasajes aéreos (-9,2%) moderó el impacto. El incremento interanual fue del 34,6%.
  • Salud. Creció un 2%, debido principalmente a subas en medicina prepaga. La variación interanual alcanzó el 37,3%.

Inflación

Sectores con mayores aumentos interanuales

  • Seguros y servicios financieros. Lideraron las subas con un aumento mensual del 3,6% y un acumulado interanual del 62%.
  • Educación. Mostró una suba mensual del 2,4% y un incremento interanual del 44,8%.
  • Cuidado personal y protección social. Registró un alza mensual del 3,3% y una interanual del 39,1%.

Inflación

Precios destacados

El informe también incluyó precios promedio de productos en la Ciudad:

Alimentos. El pan francés costó $3.766 por kilo y el asado $12.465 por kilo.

Lácteos. La leche entera alcanzó $1.477 por litro y el queso cuartirolo $11.925.

Servicios. Un corte de cabello para hombre se ubicó en $15.405 y la entrada al cine en $9.280.

 

