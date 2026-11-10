El papa León XIV salió al balcón del Arzobispado de Córdoba y dejó un contundente mensaje ante miles de fieles

Luego de encabezar una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el papa León XIV recorrió las calles de Córdoba en el papamóvil, donde miles de fieles se acercaron con la esperanza de verlo pasar y recibir su bendición.

En medio de un clima de profunda emoción y fervor religioso, el Sumo Pontífice se trasladó rumbo a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. A lo largo del trayecto, una multitud se concentró para saludarlo y acompañarlo antes del encuentro previsto con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

El papa León XIV en Córdoba

Una vez en el Arzobispado de Córdoba, León XIV sorprendió a los fieles al salir al balcón para saludarlos y compartir unas palabras en lo que definió como "un día de fiesta".

"Démosle gracias a Dios por el don de la vida y del entusiasmo", expresó el Santo Padre frente a la multitud. Además, agradeció el cálido recibimiento y dedicó unas palabras especiales a los más jóvenes: "¿Dónde están los jóvenes?", preguntó mientras observaba a los presentes.

El papa León XIV salió a saludar al balcón del Arzobispado de Córdoba

En su breve discurso, el Pontífice volvió a poner el foco en la importancia de la unidad, uno de los mensajes centrales que transmitió durante su visita a la Argentina. "Por el don de poder estar unidos, siempre convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo", manifestó.

Antes de despedirse, dejó un mensaje de esperanza para quienes se habían acercado a escucharlo: "Dios está cerca de ustedes y siempre presente", aseguró y remarcó: "Sigan viviendo su fe".

🙏 EL PAPA LEÓN SALUDA DESDE EL BALCÓN DEL ARZOBISPADO: "Unidos podemos lograr todo" #LapeClubSocial @sergiolapegue https://t.co/FJgOZUQOiZ — América TV (@AmericaTV) November 10, 2026

Aunque se trató de una intervención breve, sus palabras estuvieron cargadas de emoción y significado. Desde la calle, los fieles respondieron con aplausos, gritos y cánticos de "Olé, olé, olé, León, León", en una muestra del entusiasmo que despertó su presencia.

"¡Que viva Cristo!", exclamó el papa León XIV para cerrar su mensaje, mientras continuaba saludando y observando a la multitud que lo esperaba desde hacía horas.