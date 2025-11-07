Energía eléctrica: los hogares argentinos la pagarán más cara que las empresas durante el verano

El Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) dio un paso político más en relación a la energía eléctrica y determinó que hasta abril de 2026 los hogares paguen más cara la energía eléctrica que las empresas y comercios, con perspectivas de revertir la decisión en invierno. Lo hicieron a través de la resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía que se publicó en el Boletín Oficial.

Desde el 1° de noviembre hasta el 30 de abril, los usuarios residenciales pagarán entre 56.054 y 58.281 pesos por megavatio-hora (MWh) , mientras que los no residenciales abonarán entre 47.310 y 51.633. La diferencia de los montos por categoría corresponde a la relación con la distribuidora y los horarios de consumo.

Edenor distribuye energía eléctrica en el norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

En términos porcentuales quiere decir que las facturas de los residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) percibirán aumentos entre 3,5 y 4%, cuando las industrias y comercios podrán tener un alza del 2,2% y hasta bajas de hasta 10,3% hasta que comience el invierno.

La razón de inclinar la balanza a favor de los sectores más acaudalados y desproteger a los hogares residenciales, es que es una modificación que busca reflejar de manera más directa las fuentes de abastecimiento de ambos segmentos. Es que mientras que las casas utilizan producción de energía renovable y nuclear, los no residenciales dependen de los costos del gas y tienen contratos de largo plazo.

Javier Milei celebra la motosierra y proclama la "libertad" en discursos rimbombantes.

"Los hogares pagan tarifas más altas porque se los abastece con una combinación de fuentes de energía más costosa y estable, mientras que la industria y el comercio acceden a una mezcla mayor de energía spot (compra y venta en tiempo real, cuyo precio varía según oferta y demanda), de menor costo. Esta diferencia estructural proviene directamente del diseño del esquema de asignación de energía definido en la resolución 400", aseguró a Clarín un experto en materia energética.

Lo cierto es que la decisión expone nuevamente la intención del Gobierno de favorecer a los "héroes", como llamó el presidente Javier Milei a los empresarios, por sobre los trabajadores que lo votaron para que termine con la casta. La intención es la misma que desde que asumió su mandato: lograr poder privatizar toda la producción y distribución eléctrica y que el Estado nacional no subsidie ni tarifas ni nada.