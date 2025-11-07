Franco Colapinto hace historia en la Fórmula 1: será el primer argentino en correr tres años seguidos en la categoría desde "Lole" Reutemann

Franco Colapinto sigue escribiendo su nombre en la historia grande del automovilismo argentino. Este viernes, en la previa del Gran Premio de Brasil, la escudería Alpine confirmó oficialmente que el joven de 22 años continuará en el equipo durante la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio, que se hizo en el circuito de Interlagos, llega como un voto de confianza en el crecimiento y la madurez del piloto de Pilar, quien debutó este año en la máxima categoría y logró consolidarse como una de las revelaciones del campeonato. "Estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026", declaró Colapinto.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Además, en el comunicado oficial difundido por Alpine. Y agregó, emocionado: "Ha sido un camino largo y difícil. Tener tantos aficionados acompañándome en este viaje es la razón por la que competimos. El año que viene esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!". El argentino, que este fin de semana correrá ante una multitud de fanáticos latinoamericanos en Interlagos, tendrá la tranquilidad de saber que su futuro inmediato está asegurado en la Fórmula 1. Aunque todavía no logró sumar puntos esta temporada, el respaldo del jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, fue clave para que mantuviera su asiento.

De hecho, en alusión a los otros candidatos al puesto, el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan, en Alpine reconocieron: "Franco estuvo a la altura y superó a sus rivales directos". Con su renovación, Colapinto se convierte en el primer piloto argentino en tener apariciones en tres temporadas consecutivas de Fórmula 1 desde el recordado y mítico Carlos "Lole" Reutemann, quien compitió sin interrupciones entre 1972 y 1982. Antes de Franco, el último argentino en correr en la F1 había sido Gastón Mazzacane, aunque su paso se limitó a dos temporadas (2000 con Minardi y parte de 2001 con Prost).

La trayectoria reciente del joven pilarense también es digna de destacar: debutó en 2024 con Williams en las últimas nueve carreras del año, en 2025 dio el salto a Alpine como piloto reserva y titularizó desde el Gran Premio de Emilia-Romaña. En 2026, por primera vez, podrá afrontar una temporada completa desde el inicio. La temporada actual no fue fácil. Colapinto debutó con un golpe en la clasificación del GP de Emilia-Romaña y, aunque mostró progresos carrera tras carrera, debió lidiar con un monoplaza que los propios ingenieros de Alpine reconocen como "el peor coche de la parrilla".

Signed and sealed 🤜🤛 pic.twitter.com/If9OXeHSn7 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Aun así, logró rendimientos parejos frente a su experimentado compañero Pierre Gasly, e incluso lo superó en varias competencias. Su mejor actuación fue en el Gran Premio de los Países Bajos, donde terminó undécimo y estuvo a un paso de sumar sus primeros puntos. La carrera dejó una polémica: el equipo tardó demasiado en pedirle a Gasly que lo dejara pasar, lo que probablemente le costó a Colapinto ingresar en el top ten. De cara a 2026, las expectativas son muy distintas. Alpine planea una profunda renovación técnica, con un cambio de motor -de Renault a Mercedes- que promete resolver muchos de los problemas de rendimiento que afectaron al equipo este año.

Colapinto, que en varias oportunidades expresó su disgusto con la falta de potencia del propulsor Renault, podría finalmente disponer de un auto competitivo. Además, gracias a su posición en el campeonato de Constructores, Alpine contará con más horas de desarrollo en el túnel de viento, una ventaja crucial para optimizar la aerodinámica del nuevo monoplaza. En la fábrica de Enstone ya dejaron de invertir en el modelo actual: toda la apuesta está puesta en el coche del 2026. Con estas perspectivas, el sueño argentino en la Fórmula 1 sigue más vivo que nunca.