Flora y fauna devastadas tras los incendios en Córdoba: la desidia de Javier Milei a la orden del día

En la última semana, la provincia de Córdoba se vio gravemente afectada con cuatro focos de incendio activos en Villa Berna, en el Valle de Calamuchita; en Salsacate, en el norte provincial, y en Capilla del Monte, en el Valle de Punilla. Lentamente, con el compromiso de vecinos y profesionales, las llamas están siendo combatidas a diario.

Recientemente, la periodista Gabriela Vizental explicó que el fuego comprometió a más de 30.000 hectáreas y solicitó al estado declarar "Emergencia Nacional", un pedido al que se sumaron cientos de activistas del medio ambiente: "El 95% de los incendios son intencionales, es la mano del hombre, ya sea por una intención, un descuido, negligencia, y la combinación de sequía, y ahora el viento hacen un caldo para que el fuego avance. El cambio climático también genera un aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios. Las Naciones Unidas dicen que hay un aumento de los futuros incendios en un 30% o 45% en 10 o 15 años", informó aportando números a la situación.

Incendios en Córdoba dejan en ruinas el territorio

Vecinos cordobeses hablaron con los diferentes medios, tanto locales como nacionales, y se mostraron acongojados por sus pérdidas. Hay quienes perdieron desde sus hogares, hasta a quienes el fuego les arrebató sus elementos de trabajo o sus animales que vivían en la zona. En este contexto, BigBang dialogó con Giuliana Pernazza, licenciada en Biología y activista por el progreso del medio ambiente que explicó las consecuencias tras el fenómeno, tanto en la flora como en la fauna.

Los incendios forestales en Córdoba, representan hace años una amenaza creciente para el medio ambiente, la biodiversidad y las comunidades locales. Estas catástrofes fueron intensificando debido a una combinación de factores, como el cambio climático, la sequía prolongada, el uso inapropiado del suelo y, en algunos casos, la intervención humana directa: "Es importante resaltar que los incendios en la naturaleza también ocurren de forma natural, como en el caso de los ecosistemas áridos y semiáridos".

Incendios en Córdoba

En ese sentido, Pernazza explicó que: "En los pastizales de la sierra de Córdoba suceden a finales de primavera y comienzos del verano. Este ciclo 'natural' del fuego, permite que la vegetación vuelva a rebrotar y sea hogar para nuevas especies. Dicho eso, el tiempo estimado en que un ecosistema tarda para recuperarse, dependerá del tipo de ecosistema pero se estima entre 10 a 100 años dependiendo de la intensidad del incendio . La recuperación pasa por varias etapas, en los primeros meses y años se observa la etapa de colonización inicial, donde las plantas herbáceas y arbustos pioneros comienzan a establecerse y en los años siguientes (5 a 10) comienzan a establecerse árboles y arbustos más jóvenes. Aproximadamente a los 10 años, el bosque comienza a ''madurar'', y allí las especies de árboles predominantes dominan el paisaje", resaltó.

Los incendios forestales en la provincia cordobesa tienen consecuencias devastadoras para los ecosistemas locales. Zonas protegidas como las sierras y áreas boscosas son fuertemente afectadas, lo que provoca la pérdida de especies de flora y fauna autóctonas. La deforestación generada no solo altera los hábitats naturales, "sino que también contribuye al aumento de gases de efecto invernadero", remarcó la entrevistada. Además, las cenizas y el humo deterioran la calidad del aire y afectan los recursos hídricos, acelerando la erosión del suelo y dificultando su recuperación .

BigBang dialogó con Giuliana Pernazza, activista del medio ambiente

BigBang consultó sobre el impacto que tiene la pérdida de cobertura vegetal en la erosión del suelo en zonas afectadas por incendios y Pernazza contestó: "Sabemos que después del incendio, el suelo queda 'desnudo', sin protección, por lo que la pérdida de la cobertura vegetal y de la materia orgánica del suelo da lugar a cambios en los procesos hidrológicos y esto ocasiona que el flujo de agua sobre el terreno incendiado se llegue a duplicar, como consecuencia de la pérdida de cubierta vegetal, la impermeabilidad de la superficie del suelo", remarcó, y advirtió que la erosión acelera la contaminación de los cuerpos de agua debido a las inundaciones que se dan de manera acelerada, así como también afecta a los nutrientes del suelo: "También consecuencias químicas en lo que respecta a la fertilidad del suelo, que permite el crecimiento de nuevas plantas".

Ante la pregunta si es recomendable intervenir luego de una quema o se debe dejar que la naturaleza siga su curso natural, la activista analizó: " En principio se aconseja no intervenir , y más aún dentro de los primeros días, se debe dejar que el suelo se recupere, que caigan las primeras lluvias", eso sí, dejó en claro que se debe cuidar el territorio para que no vuelva a quemarse: "No plantar especies exóticas invasoras que compiten con la vegetación nativa e impiden que esta última pueda instalarse".

Los animales son grandes víctimas de los incendios, tanto intencionales como naturales

Los animales salvajes, como zorros, aves, y reptiles, comunes en las zonas afectadas de Córdoba, también sufren las consecuencias de los incendios. Es por esta razón que es de suma importancia no intervenir directamente si se encuentra un animal herido, a menos que sea seguro hacerlo. En su lugar, se debe contactar a los equipos de rescate de fauna o a veterinarios especializados para brindar una atención adecuada y no seguir afectando al animal.

Algunas recomendaciones

Los centros de rescate de fauna silvestre en Córdoba están preparados para atender estos casos y coordinar con las autoridades para su recuperación. Distintos grupos de ambientalistas y rescatistas difundieron pautas a la hora de encontrarse con un amigo silvestre. Muchas veces, los animales asustados llegan a huir hacia áreas pobladas, allí los habitantes deben dejarlos hasta que estos huyan a su hábitat nuevamente . Por otra parte, después de un incendio, muchas áreas quedan devastadas, y la fauna puede sufrir deshidratación o no encontrar alimentos, por lo que se recomienda proveer estos esenciales.

Lo cierto es que, durante años, en Argentina el estado mostró un grave desinterés por el cuidado de la flora y la fauna, llegando así a provocar incendios para futuras construcciones o limpiezas de terreno para nuevas plantaciones. Actualmente, con Javier Milei a la cabeza del país, el desinterés incrementó, dejando de lado todo aquello que "no genere dinero". Es así, como mientras argentinos perdieron sus casas y pertenencias, a causa del fuego, el presidente se dedicó a postear en sus redes sociales, sus eventos internacionales y cifras económicas, haciendo vista gorda al intenso problema ambiental que atraviesa el territorio argentino.