Fuertes confesiones de los presos que visitó el Papa en la cárcel de Devoto: "Pido perdón a los que lastimé"

Un gimnasio, sillas en fila y unas 70 personas esperando desde temprano. En la cárcel de Villa Devoto, ya casi vacía por su desocupación, quedó un grupo de personas privadas de libertad para recibir al Papa León XIV este miércoles a las 8 de la mañana en la última jornada del Sumo Pontífice en Argentina. Allí escuchó historias de vida de quienes están, o estuvieron, del otro lado de esos fríos muros.

No llegaron ahí por azar. El Servicio Penitenciario Federal, la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria de la Nación eligieron a los participantes con dos criterios. El primero fue una evaluación favorable de conducta: sin sanciones disciplinarias recientes, sin conflictos graves de convivencia y en etapas avanzadas del régimen de progresividad de la pena. El segundo, la participación en propuestas de educación y trabajo: hubo estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), donde la UBA dicta clases para personas privadas de libertad, e integrantes de cooperativas textiles y talleres de oficios.

El papa ingresando en el penal de Devoto

Cristian fue el primero en hablar; está detenido desde 2025 y quiso compartir, según dijo, cómo Jesús le transformó la vida. Su historia es la de muchas personas que llegan a la cárcel después de quedarse sin nada: "Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaban a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo ello terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo, lo perdí todo".

Las primeras noches de encierro fueron las más duras: "Al momento de mi detención, durante las noches, no lograba dormir. La cabeza no me paraba, recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo . Ya en el penal me acerqué a la capilla". Ahí, contó, algo cambió: "Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con él. Decidí seguirlo, convencido de que él es el verdadero camino. Sentí cómo tocó mi corazón, me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos. Pude ver la realidad, y esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro. A partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido".

"HOY LE PIDO A PERDÓN A TODOS LOS QUE LASTIMÉ": EL CONMOVEDOR TESTIMONIO DE UN INTERNO AL PAPA LEÓN XIV EN VILLA DEVOTO En el penal de Villa Devoto, un interno le habló al Papa León XIV sobre la culpa, la fe y el anhelo de una segunda oportunidad. Un momento de profunda humanidad. 📺 Mirá todo el contenido en nuestra cobertura especial en #LaVozEnVivo: https://t.co/CIVdSQoCBe — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) November 11, 2026

Su testimonio terminó con un pedido de perdón y un proyecto: "Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido perdón a todos los que de algún modo lastimé, los pongo en mano de Dios para que sane sus corazones de cualquier herida que haya causado. Estoy próximo a recuperar la libertad . Tengo el anhelo de empezar una nueva etapa, conseguir un trabajo, tener mi propio techo, ir a la iglesia y, con el tiempo, formar una familia".

Maximiliano tiene 32 años y fue uno de los que tomó la palabra frente al Papa. Su relato empezó por un momento que para muchos sería solo un final: "Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior. De repente, ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad y el golpe de realidad que tanto necesitaba. Ya en el penal comencé a asistir a la capilla. Allí me reencontré con mi verdadera esencia y con Jesús".

"Mi paso por el penal está transformando mi vida. Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior. Siento necesidad de pedir perdón a todas las personas a las que les hice daño. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo: Dios está ahí, sólo depende de nosotros animarnos a buscarlo": Maximiliano está preso en la cárcel de Devoto #ElPapaEnLaArgentina Seguí la información minuto a minuto en https://t.co/Ukqdw2Hn0U — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 11, 2026

Después habló de lo que recuperó adentro y de lo que sueña para afuera, con sus hijas en el centro: "Volví a sentirme un hijo amado por Dios a reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír. Hoy quiero dejar atrás todo lo malo . Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero cuidar y disfrutar de mis hijas viviendo una realidad sana y no una fantasía. Quiero volver a Dios y demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar que siempre hay una vida nueva".

Antes de los testimonios, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, recibió al Papa en nombre de la comunidad. El Papa había llegado acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. "Su presencia es la del pastor que abraza a todos. Un signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia", dijo el arzobispo y en la misma línea recordó que "el Papa Francisco venía a esta cárcel todos los Jueves Santo".

El papa en la cárcel de Devoto

Para García Cuerva, que conoce de cerca la realidad carcelaria, el mensaje central es que nadie se define por su peor momento: "La vida no solo se define por los errores cometidos, siempre es posible volver a levantarnos, aprender y convertirse en una persona nueva, porque Dios no se cansa de perdonar".

Después de escuchar a Maximiliano, a Cristian y a una persona que ya recuperó la libertad, el Sumo Pontífice agradeció el recibimiento: "Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza", dijo y al mismo tiempo propuso una reflexión sobre lo que comparten todas las personas, adentro y afuera de los muros: "Me gustaría compartirles una reflexión sobre algo que todos tenemos en común, por el hecho de ser humanos: la experiencia del límite. La incapacidad, enfermedad y la ancianidad se presentan como límites a corregir. Sensación de omnipotencia que genera la droga, el dinero fácil o ejercer la violencia sobre los más débiles, la impunidad, que es fruto de la corrupción. Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando", expre´so emocionado el Papa León XIV.