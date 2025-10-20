Internet se puso en pausa: la caída masiva de Amazon Web Services dejó al mundo desconectado

Durante este lunes, millones de usuarios en todo el planeta despertaron frente a una realidad inquietante: buena parte de internet simplemente dejó de funcionar. La culpa la tuvo Amazon Web Services (AWS), la plataforma de nube que sostiene desde aplicaciones de videojuegos hasta bancos y aerolíneas, y que sufrió una interrupción masiva que duró varias horas. Según informó la compañía, la falla afectó principalmente la región US-EAST-1, provocando problemas en servicios fundamentales como DynamoDB, una base de datos utilizada por empresas para almacenar información de clientes, y EC2, el servidor virtual donde se alojan muchas aplicaciones en línea.

Una falla en la red de AWS paralizó durante horas a bancos, aerolíneas, aplicaciones de mensajería y plataformas de entretenimiento

De hecho, Mike Chapple, de la Universidad de Notre Dame, explicó: "Amazon tenía los datos almacenados de forma segura, pero nadie más pudo encontrarlos durante varias horas, lo que dejó a las aplicaciones temporalmente separadas de sus datos. Es como si gran parte de internet sufriera una amnesia temporal". El impacto fue inmediato: Fortnite, Canva, ChatGPT, Snapchat, Disney+, Hulu, aerolíneas como Delta y United, y hasta McDonald's se vieron interrumpidos por la falla. Incluso plataformas de inversión y criptomonedas, como Robinhood y Coinbase, reconocieron públicamente que la caída se debía a AWS.

Según Down Detector, un sitio que monitorea interrupciones de servicios en línea, se registraron 6,5 millones de reportes globales, con más de 1,4 millones en Estados Unidos y cientos de miles en Reino Unido, Francia, Japón y Australia. El problema se originó en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), responsable de traducir las direcciones web a números que los servidores comprenden. Por unas horas, millones de usuarios y empresas se encontraron aislados de sus propios servicios. Aunque AWS afirmó que la interrupción ya fue "mitigada por completo", el análisis de lo ocurrido aún está en curso.

Expertos en tecnología remarcaron la magnitud del fenómeno: Lance Ulanoff, editor de TechRadar, comparó el rol de AWS con el de un propietario que alquila su casa a miles de inquilinos: "¿Para qué construir la casa si solo vas a vivir en ella?". En otras palabras, gran parte del funcionamiento de internet depende de un solo proveedor, y cualquier fallo tiene efectos en cadena de alcance global. Incluso dispositivos domésticos inteligentes quedaron inutilizados, dejando al descubierto la vulnerabilidad de la vida cotidiana frente a interrupciones de servicios en la nube. "Hemos diseñado todo para que funcione con conectividad constante", advirtió Ulanoff.

Y sumó: "Cuando se desconecta, prácticamente todo se vuelve inútil" El incidente también se convirtió en escenario de rivalidades digitales: Elon Musk se burló de la caída en su plataforma X, destacando que sus servicios no se vieron afectados y promocionando nuevas funciones de chat, mientras millones de personas comprobaban que su mundo en línea podía colapsar en cuestión de minutos. AWS, que representa el 37% del mercado global de la nube y generó US$ 107.600 millones en 2024, es ahora un actor más crucial que nunca, y al mismo tiempo, un riesgo sistémico. Desde Disney hasta el Ejército de EE.UU., su infraestructura sostiene a empresas, gobiernos y usuarios particulares en todo el mundo. La interrupción de este lunes dejó claro que la dependencia de un solo proveedor puede transformar un error técnico en un apagón global.