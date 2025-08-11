La emoción de los investigadores al culminar la expedición del CONICET y cuándo se viene la próxima

La histórica transmisión en vivo de la expedición del CONICET desde el fondo del mar argentino tuvo un cierre a pura emoción con su última inmersión, por lo que en pleno furor, ya hay fecha para los próximos eventos.

En la última inmersión del robot submarino, los científicos desplegaron un cartel con un simple pero contundente mensaje que se viralizó en las redes: "Gracias por el apoyo".

El navegador no soporta este contenido.

Tras dos semanas de intensas jornadas de investigación en las aguas del Atlántico Sur, el buque Falkor (too) se prepara para una nueva y emocionante fase de exploración. Aunque actualmente se dirige al talud uruguayo para la expedición "Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido", la buena noticia para Argentina es que el buque regresará a sus costas para una nueva campaña científica a fines de septiembre.

Las imágenes y datos obtenidos en la reciente investigación ya están siendo analizados para ampliar el mapa biológico del océano y generar información crucial para la conservación de ecosistemas hasta ahora desconocidos. Esta labor es fundamental para comprender y proteger la vasta biodiversidad de nuestras profundidades marinas.

"No al cierre del CONICET"

La expedición "Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido" reunirá a un equipo de 37 científicos y recorrerá 50 puntos del mar, abarcando desde el sur de Brasil hasta el norte argentino. Este estudio interregional promete generar un conocimiento invaluable sobre la conectividad de los ecosistemas marinos en esta importante porción del Atlántico.

Cuándo es la próxima expedición del Conicet

El foco ya está puesto en el retorno del Falkor (too) a Argentina. Se espera que a fines de septiembre se inicie una nueva campaña de exploración que se extenderá hasta el 29 de octubre.

Esta próxima fase de investigación se centrará en dos importantes áreas: el sistema de Cañones Bahía Blanca y el sistema de cañones Almirante Brown, prometiendo nuevas revelaciones sobre la geografía submarina y la vida que habita en estos profundos abismos.