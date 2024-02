"La poca empatía en algunos lugares se notó": más de 20 mil usuarios siguen sin luz tras la explosión en Caballito

Si bien la mañana del 12 de febrero amaneció con los techos mojados y olor a lluvia, los y las vecinas de Caballito pasaron un infernal fin de semana. Y no es un decir: las temperaturas por arriba de los 36° sumadas a la arquitectura de ese barrio en donde no hay muchos árboles, convirtió a las casas y departamentos en un verdadero tártaro. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó alrededor de las 6.30 de la mañana que más de 30.000 usuarios continúan sin suministro eléctrico desde el fin de semana a causa un voraz incendio en una subestación de Edesur ubicada en el barrio porteño de Caballito.

Grave incendio en Caballito

El incendio ocurrió en la subestación eléctrica ubicada sobre la avenida José María Moreno entre Formosa y Juan Bautista Alberdi y al momento de la explosión 70 mil usuarios se quedaron sin luz inmediatamente; según informaron, 2.766 pertenecen a Edenor y 29.119 a Edesur.

En un comunicado, la empresa privada de distribución de energía eléctrica contó cómo fue la situación: "Se trataba de una actividad programada de filtración de aceite en uno de los transformadores principales, trabajo para el cual se usa una máquina de tratamiento específica para esa tarea", señalaron y agregaron: "El incendio se habría originado en dicha máquina de filtración, afectando después el resto de las instalaciones".

Sin embargo, el momento de la explosión fue bastante preocupante: a las 14.51, ya hubo un llamado a emergencias y los primeros que se dirigieron allí fue el personal de la comisaría vecinal 6B. Casi al mismo tiempo llegaron los Bomberos que evacuaron tanto la subestación como la vivienda de al lado. El fuego, que no paraba de propagarse por un edificio en la calle Riglos, tuvo que ser combatido desde el frente del primer piso.

El SAME también asistió al lugar aunque se confirmó que afortunadamente no hubo ningún herido ni quemado ni nadie que haya inhalado monóxido. El reporte dio como resultado algunas atenciones de personas que habían sufrido crisis de nervios y solo a dos personas se las asistió con oxígeno sin hospitalizarlas.

En primera persona: el drama de vivir sin luz

Pamela vive sobre calle Rosario en Caballito y fue una de las afectadas por la explosión seguida de incendio de ese barrio y, aunque ya recuperó el suministro eléctrico, cuenta que aquellas horas eran de pura incertidumbre. Cabe aclarar que ella vive con una nena de 10 años.

"Fue horrible, horrible, horrible", dice Pamela en una charla con BigBang y agrega: "Sin luz de la nada, con ropa mitad de lavar que tenés que terminar lavando a mano, la comida que se pierde el calor que hacía... Caminar de un lado para el otro con la chiquita".

Cuando Pamela se quedó sin luz no tuvo más alternativa que salir a caminar para buscar al menos un enchufe y cargar su celular: "Tratando de buscar enchufes en los lugares y que a la vez estuviera sin gente porque está lleno de gente". Cuenta también que: "Algunos llevaban zapatillas a los restaurantes o a los cafés para poder compartir los enchufes".

Sin embargo allá fuera no fue todo solidaridad: "Nosotras (junto a su hija Ainhoa) llegamos hasta Almagro para poder cargar algo. Fuimos hasta el shopping de Caballito también y particularmente la poca empatía de la gente en algunos lugares... Había una señora sentada en la escalera preocupadísima tratando de avisar a alguien...estaría viniendo del pleno incendio".

El relato sigue porque al parecer ni en las desgracias más terribles hay solidaridad: "Un policía sacándola porque no permitía la libre circulación". "La señora estaba muy cansada y el policía echándola porque no se podía sentar en el piso mientras recibía amenazas de ser desalojada por la fuerza en vez de ofrecerle un vaso de agua. Era un loquero, no había señal". Pamela también acotó: "Para informar a algún familiar tenías que caminar alrededor de 10 cuadras porque no había señal, estaba todo devastado. Fue desastroso y la poca empatía en algunos lugares se notó".

Ante la pregunta de si cree que los aumentos de la luz coinciden con la calidad de la prestación de servicio, Pamela expresó: "No creo que el aumento tenga que ver con la calidad de la prestación de servicio. Sí es evidente que falta mantenimiento con o sin aumento" y agrega: "Estuvimos sin luz sábado y domingo y nadie nos reconoce lo que perdimos económicamente ni el cansancio que nos ocasiona todo esto".

"Gracias a Dios no todos los vecinos son así y existen vecinos buenos que ayudaron ese día del incendio con su pequeño granito de arena", dijo la vecina de Caballito que reflexiona después de la odisea del fin de semana: "Si bien hubo gente que ayudó y demás también la falta de empatía de algunos refleja cómo estamos socialmente, independientemente de los aumento o no, hay que cambiar desde uno para lograr un país un poquito mejor" y terminó contundente: "Ojalá que no vuelva a pasar".