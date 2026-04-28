Las cámaras de transporte advirtieron que las frecuencias de los colectivos bajarán si no hay acuerdo con el Gobierno

El jueves 30 de abril habrá una negociación fundamental para la continuidad del transporte público de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el cual las cámaras empresariales del sector volverán a sentarse en la Secretaría de Transporte, tras una merma del 30% de las frecuencias que comenzó hace dos semanas. De no solucionarse, ya anunciaron que podrían disminuirse en un 20% más. Mientras tanto sube el boleto y ya aumentó 1.200% desde que asumió Javier Milei.

No falta mucho para que el boleto mínimo pase a estar $753,74 y se transforme en un nuevo golpe para el bolsillo de la clase trabajadora, que viaja ida y vuelta de forma diaria para llegar a sus empleos y lugares de estudio. Ya desde el último lunes las cámaras empresariales declararon la emergencia de su sector y confesaron no poder enfrentar los aumentos del gasoil y de todos los otros costos vitales para el funcionamiento.

El transporte en crisis

"El sector continúa sin recibir respuestas por parte del Estado nacional ni de la provincia de Buenos Aires respecto de la cobertura de los mayores costos", advirtieron en un comunicado conjunto de las cámaras en el cual anunciaron que se llegó a un estado de emergencia "a pesar de los esfuerzos de las autoridades por avanzar en la cancelación parcial de deudas por compensaciones -que actualmente superan los $128.000 millones- y del propio sector empresario, que continúa sosteniendo el servicio mediante un importante esfuerzo financiero y operativo".

Los paros ya comenzaron en algunas líneas por la falta de pago de salarios. Se trata de las que pertenecen a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (Mogsm) S.A. y circulan en la Zona Norte del conurbano bonaerense, la 707, la 333, la 407 y la 437. Si bien la medida ya lleva ocho días, la medida tomó notoriedad a partir de las malas noticias en términos de transporte interurbano de pasajeros de las últimas horas.

Desde que asumió Milei, los colectivos aumentaron un 1.200%.

El golpe a los colectivos lleva décadas, pero desde que asumió Milei se acentuaron. De acuerdo a un informe elaborado por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en noviembre de 2019 circulaban 19.348 micros en el AMBA, que para octubre ya habían bajado a 18.639. Luego pasaron a 17.731 un mes después y finalmente a 16.989 en marzo de 2026, lo que significa unas 2.500 unidades menos, lo que implica una caída cercana al 12%.

En el mismo lapso de algo más de seis años, el boleto mínimo registró un incremento de más del 1.200%, incluso en un contexto en el que las empresas continuaron recibiendo subsidios, aunque con recortes y demoras en los pagos. La deuda con las cámaras empresariales creció de la mano de los subsidios sociales destinados a las y los jubilados, que ya ronda los 80 mil millones de pesos, no abonados por el Estado nacional.