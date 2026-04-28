Llegó el frío y arrancaron los primeros cortes: se restringió el suministro a estaciones de GNC e industrias

El primer ingreso de aire polar del año alcanzó para volver a desnudar una fragilidad estructural que el Gobierno todavía no logró resolver: Argentina produce más gas, pero sigue sin poder garantizar el abastecimiento cuando llegan las bajas temperaturas. Desde este martes, las distribuidoras Metrogas y Naturgy comenzaron a restringir el suministro a estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las distribuidoras suspendieron el suministro interrumpible a estaciones de GNC

Se trata de una decisión que busca preservar la demanda residencial ante el aumento abrupto del consumo por calefacción. "Se restringió el suministro interrumpible a empresas y GNC por la suba de la demanda ante las bajas temperaturas", confirmaron desde Metrogas. Aunque aclararon que "no significa que se queden sin gas", el episodio encendió alarmas en distintos sectores productivos y volvió a poner bajo la lupa la falta de infraestructura energética.

De esta manera, mientras el Gobierno de Javier Milei insiste con posicionar a Vaca Muerta como plataforma exportadora y promete una "revolución energética", el sistema ya muestra señales de saturación con temperaturas propias de fines de abril, todavía lejos de los picos invernales de junio y julio. La producción de gas creció de manera importante en los últimos años, especialmente desde Vaca Muerta, pero la red de transporte sigue siendo insuficiente para trasladar todo ese volumen hacia los grandes centros urbanos durante los momentos de máxima demanda.

En otras palabras: el gas existe, pero no hay cómo moverlo. "Los gasoductos operan al límite de su capacidad y la presión del sistema cae", explicaron fuentes del sector. Por eso, el mecanismo automático consiste en cortar primero a usuarios con contratos interrumpibles, principalmente estaciones de GNC y parte de la industria. El esquema es legal y conocido por las empresas, que pagan tarifas más bajas justamente porque aceptan el riesgo de interrupciones.

Pero eso no elimina el impacto económico ni las consecuencias productivas. La restricción llega, además, en un momento delicado para el mercado del GNC. Tras años de caída, las conversiones de vehículos habían comenzado a recuperarse por el fuerte aumento de las naftas. Solo en marzo se registraron 7.300 conversiones, un 70% más que el año anterior, impulsadas por conductores que buscaron escapar del costo de los combustibles líquidos.

Las distribuidoras suspendieron el suministro interrumpible a estaciones de GNC

Ahora, con las estaciones limitadas para vender gas, ese alivio económico vuelve a quedar en suspenso. Por otro lado, pese al superávit energético récord de USD 2.405 millones registrado en el primer trimestre, Argentina sigue dependiendo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para atravesar el invierno. Y este año el escenario es todavía más complejo. El Gobierno había intentado privatizar la operatoria de importación y regasificación del GNL, delegando la tarea en empresas privadas.

Sin embargo, la licitación fracasó y Enarsa debió retomar el control del proceso. La decisión oficial se dio en medio de la escalada internacional de precios provocada por la guerra en Medio Oriente. Sin ir más lejos, de los aproximadamente 24 barcos que el país necesitará este invierno, apenas tres están asegurados hasta ahora. A eso se suma el fuerte incremento del costo internacional.

Según estimaciones del sector, cada cargamento llegará este año a unos USD 20 por millón de BTU, prácticamente el doble de lo pagado en 2025. El economista especializado en energía Juan José Carbajales advirtió que la factura total del GNL podría alcanzar los USD 1.400 millones este invierno. Y lanzó una advertencia contundente sobre el impacto industrial: "La industria no va a consumir ese gas; va a haber cortes: o paran la producción o usan carbón".

La situación es especialmente delicada en el norte argentino. Con las obras de reversión del Gasoducto Norte todavía inconclusas, provincias como Salta, Jujuy y Tucumán enfrentan un panorama de fuerte vulnerabilidad energética. La Unión Industrial de Salta alertó que sectores como cerámicas, ingenios, curtiembres y minería podrían sufrir restricciones severas. "El gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo", resumieron desde la entidad.

Las distribuidoras suspendieron el suministro interrumpible a estaciones de GNC

Mientras tanto, el Gobierno intenta minimizar el problema y lo presenta como una consecuencia "normal" del invierno. Desde la Casa Rosada aseguran que las restricciones son parte del funcionamiento habitual del sistema y que podrían levantarse rápidamente si mejora la temperatura.