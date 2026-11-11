Mama Antula y el Cura Brochero: quiénes son los santos populares que recordó León XIV y qué milagros se les atribuyen

Dos nombres atravesaron la homilía del Papa León XIV en Córdoba. Durante la misa del martes en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Pontífice recordó a santa María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, y a san José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Gaucho; los presentó como ejemplos de una fe que no se queda en la oración y se convierte en servicio concreto.

Mama Antula y el Cura Brochero vivieron en siglos distintos y siguieron caminos diferentes; los une una misma vocación: llevar el Evangelio a quienes más lo necesitaban. Sus historias tienen además un capítulo en común, el de las curaciones que la Iglesia investigó, reconoció como milagros y que resultaron decisivas para que ambos llegaran a ser santos.

Mama Antula, la mujer que caminó para difundir la fe

María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en Silípica, Santiago del Estero. Fue una laica consagrada —no monja— que eligió un camino poco habitual para una mujer de la sociedad colonial: abrazó la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y siguió con la tarea evangelizadora de los jesuitas aun después de que la orden fuera expulsada de los territorios españoles, en 1767.

Mama Antula - Cura Brochero

Su herramienta fueron los ejercicios espirituales: organizó retiros en Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja, y reunió a miles de personas de todas las condiciones sociales; según los registros difundidos por el Vaticano, caminó alrededor de 4.000 kilómetros, muchas veces descalza . León XIV recordó la máxima que guió esa travesía: andar hasta donde Dios no es conocido para darlo a conocer.

En 1779 llegó a Buenos Aires. Tras sortear muchos obstáculos, impulsó la construcción de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que todavía funciona en la ciudad y es el testimonio más visible de su obra. Murió el 7 de marzo de 1799; el reconocimiento oficial llegó más de dos siglos después: fue beatificada en 2016 y canonizada por el papa Francisco el 11 de febrero de 2024, en la Basílica de San Pedro. Se convirtió así en la primera santa argentina.

Papa Francisco

El primer milagro que se le atribuye ocurrió en 1904 y la protagonista fue María Rosa Vanina, religiosa de la congregación Hijas del Divino Salvador, vinculada al legado de Mama Antula. Tenía una colecistitis aguda con shock séptico y los médicos no le daban posibilidades de sobrevivir; sus compañeras rezaron pidiendo la intercesión de la santiagueña y la religiosa se recuperó contra todo pronóstico. Ese caso habilitó la beatificación.

El segundo milagro tiene escenario en Santa Fe. En 2017, Claudio Perusini sufrió un accidente cerebrovascular y quedó internado en el Hospital Cullen con un cuadro gravísimo: infarto cerebral extenso, coma profundo, sepsis, shock séptico y falla de varios órganos. Familiares y amigos empezaron a rezar a Mama Antula; entre ellos estaba monseñor Ernesto Giobando, amigo de Perusini desde la adolescencia, que les acercó una estampita de la santa.

Estampita de Mama Antula

La evolución sorprendió a los médicos. Después de la rehabilitación, Perusini recuperó su autonomía y volvió a su vida cotidiana; las instancias médicas y teológicas del Vaticano estudiaron el caso y lo reconocieron como el segundo milagro. Con esa curación quedó abierto el camino definitivo a la canonización de 2024.

El Cura Brochero, el sacerdote de las sierras

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, un paraje cercano a Villa Santa Rosa, en Córdoba. Se ordenó sacerdote en 1866 y tres años después llegó a Traslasierra, la región que se convirtió en su territorio de misión durante el resto de su vida.

José Gabriel del Rosario Brochero

Lo llamaron el Cura Gaucho por su manera de estar cerca de la gente. Recorría a lomo de mula caminos difíciles para llegar a parajes aislados, y su tarea fue mucho más allá de lo religioso: impulsó caminos, escuelas, iglesias, capillas y acueductos, y peleó para que el ferrocarril llegara a la zona. León XIV lo definió como un sacerdote profundamente enamorado de Jesús, que encontraba en la oración la fuerza para su misión.

Uno de los rasgos más recordados de su vida fue su cercanía con los enfermos de lepra. Compartía con ellos reuniones y mates, sin distancias por miedo al contagio; con los años contrajo la enfermedad y pasó sus últimos tiempos con graves problemas de salud y ciego. Murió el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito, que luego pasó a llamarse Villa Cura Brochero. Fue beatificado en 2013 y canonizado por Francisco el 16 de octubre de 2016: el primer santo nacido, vivido y muerto en la Argentina.

José Gabriel del Rosario Brochero

El primer milagro tiene como protagonista a Nicolás Flores, un bebé de 11 meses que en septiembre de 2000 sufrió un gravísimo accidente de tránsito en Córdoba. Tuvo tres paros cardiorrespiratorios, lesiones cerebrales y una pérdida importante de masa ósea del cráneo; su papá pidió la intercesión del Cura Brochero y, con el tiempo, Nicolás recuperó funciones, empezó a caminar y pudo llevar una vida mejor.

El Vaticano reconoció esa recuperación como milagro en 2012, y eso permitió la beatificación del año siguiente. El segundo caso llegó desde San Juan: Camila Brusotti, una nena de ocho años que en 2013 sufrió una agresión que le provocó lesiones cerebrales muy graves y un infarto masivo en el hemisferio derecho. Los médicos temían por su vida o por secuelas irreversibles, y su entorno empezó a rezarle al Cura Gaucho.

García Cuerva junto a León XIV

Una junta médica consideró extraordinaria la evolución de Camila; después, las instancias teológicas del Vaticano avalaron el milagro. En enero de 2016, Francisco autorizó el decreto, y en octubre de ese mismo año el cura de las sierras cordobesas fue proclamado santo.

El Papa usó estas dos vidas para hablar del compromiso cristiano en lo cotidiano. Ninguno de los dos vivió lejos de las necesidades de su tiempo: caminaron, acompañaron, construyeron y se entregaron a quienes necesitaban ayuda. Por eso, al cerrar la homilía, León XIV lanzó una consigna directa a los fieles: "¡Vayan y sean santos!".