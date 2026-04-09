Menos frecuencia, paro y un sistema al borde del colapso: cuáles son las líneas de colectivo que no funcionan con normalidad

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a quedar atrapado en una lógica de crisis permanente. Con menos colectivos en la calle, demoras generalizadas y un paro parcial en marcha, el conflicto entre empresarios, trabajadores y el Gobierno nacional escaló a un nuevo punto crítico, con millones de usuarios como principales perjudicados. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la retención de tareas en aquellas empresas que no pagaron la totalidad de los salarios, en un escenario marcado por la falta de fondos y el retraso en los subsidios.

La medida impacta sobre un centenar de líneas y profundiza un deterioro que ya se venía sintiendo en los últimos días con una reducción del 30% en las frecuencias. Desde el gremio fueron contundentes: "Encontrándonos en el cuarto día hábil del mes, y sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados".

De esta manera, no se trata solo de un conflicto sindical, sino de un sistema que muestra signos de asfixia financiera. Mientras el Gobierno asegura haber girado los fondos, tanto las empresas como el sindicato coinciden en que el dinero no alcanza o no llegó de manera uniforme. El resultado es inmediato: menos colectivos, más espera y un servicio cada vez más imprevisible. Las empresas ya habían advertido la gravedad del escenario en una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, donde plantearon sin rodeos que, sin actualización de costos ni pago de subsidios adeudados, "no podrán garantizar el servicio ni pagarle a los choferes".

En el último mes, los costos operativos se dispararon -especialmente el gasoil- y el esquema de subsidios quedó desfasado. La consecuencia es una ecuación que no cierra y que termina trasladándose directamente a los usuarios. La magnitud del conflicto es difícil de dimensionar sin mirar su impacto cotidiano. Decenas de líneas redujeron o interrumpieron sus servicios, afectando tanto recorridos urbanos como interjurisdiccionales en toda el AMBA. Paradas colapsadas, esperas interminables y unidades desbordadas se convirtieron en la postal de una jornada marcada por la incertidumbre.

Miles de usuarios padecen demoras, hacinamiento y viajes interminables en el AMBA.

Para trabajadores, estudiantes y quienes dependen del transporte público, el ajuste no es una variable económica abstracta: es tiempo perdido, dificultades para llegar a destino y, en muchos casos, la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Aunque algunas líneas funcionan con normalidad o comenzaron a restablecer el servicio tras la acreditación parcial de subsidios, el panorama general sigue siendo de precariedad. Desde la UTA sintetizaron el trasfondo del problema con otra definición directa: "Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo".

El panorama es desolador: trabajadores que reclaman salarios, empresas que denuncian falta de financiamiento y un Estado que reduce subsidios sin lograr ordenar el sistema. Este jueves, recién cerca de las 11 de la mañana, habrá una reunión en la Secretaría de Transporte con las cámaras empresarias para intentar destrabar el conflicto. Sin embargo, lejos de tratarse de un episodio aislado, lo que está en juego es la sostenibilidad de todo el esquema de transporte público.

Los colectivos que se sumaron al paro

Entre ellos se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Las líneas que funcionan con normalidad o irán normalizando el servicio a lo largo de este jueves

Entre ellos se encuentran las líneas 64, 65, 151, 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741.