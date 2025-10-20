Mes rosa: cómo detectar a tiempo el cáncer de mama y por qué la detección temprana puede salvarte la vida

Este 19 de octubre el calendario argentino combinó dos fechas que, a primera vista, parecen distintas pero en realidad se complementan: el Día de la Madre y el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama. Mientras una celebra la vida, el amor y el cuidado, la otra recuerda la importancia de la detección temprana y de asumir la salud como un acto de amor propio. Eso sí, ambas invitan a una misma reflexión: cuidar el cuerpo también es una forma de cuidar a quienes amamos.

En este marco, BigBang dialogó con la ginecóloga María de los Ángeles Taborda, quien compartió su mirada sobre cómo prevenir el cáncer de mama, cuándo iniciar los controles y de qué manera las madres pueden transmitir a sus hijas la importancia de conocer y cuidar su propio cuerpo.

Según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), dependiente del Ministerio de Salud, en Argentina se diagnostican más de 22.000 nuevos casos de cáncer de mama por año , lo que representa alrededor del 32,1 % del total de los cánceres femeninos: "Hay que entender que la detección temprana es lo que determina que un tratamiento sea menos agresivo y con mucha mayor probabilidad de cura", explicó Taborda. De hecho, estudios recientes señalan que con diagnóstico en etapas iniciales la tasa de curación puede superar el 90 %.

La ginecóloga detalló que uno de los principales factores de riesgo son los antecedentes familiares : "Uno de los principales factores de riesgo serían los antecedentes hereditarios, no genéticos, pero sí hereditarios. Es muy importante un antecedente de cáncer de mama en familiares de primer grado, como madre o hermanas". Sin embargo, llevó tranquilidad: "Eso no significa que quien tenga ese antecedente vaya a desarrollar la enfermedad, pero sí requiere mayor atención".

Además del componente hereditario, Taborda mencionó otros factores predisponentes: "El ser mujer ya es un factor predisponente, aunque los varones también pueden tener cáncer de mama, pero en menor proporción. También influyen el sobrepeso, el consumo de alcohol, el sedentarismo y el tabaquismo ".

Existen múltiples causas cuando se habla de cáncer de mama, pero también hay muchas formas de detectar a tiempo

"Yo siempre recomiendo activar los controles cuando la persona empieza a menstruar, no necesariamente para hacer ecografías, sino para que entienda cómo funciona su cuerpo y se informe", explicó la especialista.

Respecto de los estudios mamarios, señaló que "la mamografía debe realizarse a partir de los cuarenta años, pero si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, se empieza diez años antes del caso inicial". También indicó que las ecografías mamarias pueden pedirse desde los treinta años, acompañadas de un examen físico, especialmente en mujeres con mamas densas o antecedentes familiares, y con un examen físico anual realizado por un profesional.

En los últimos años, los estudios genéticos se convirtieron en una herramienta complementaria para quienes tienen antecedentes familiares directos: "Hoy se pueden hacer paneles genéticos para detectar alteraciones hormonales o en los genes. Eso ayuda a prever ciertos riesgos, aunque no garantiza que se vaya a desarrollar la enfermedad", explicó. Sin embargo, advirtió: "Muchas personas prefieren no hacérselos porque pueden generar ansiedad. No es algo que deba hacerse por rutina si no hay antecedentes de peso".

La ginecóloga insistió en que "hacer estudios sin una indicación médica puede generar más ansiedad que prevención. Si se hacen los controles todos los años, cualquier alteración se detectará a tiempo".

Cáncer de mama y maternidad

La coincidencia entre el mes rosa y el Día de la Madre también invita a pensar cómo la enfermedad puede afectar los procesos de lactancia: "Depende del tipo de cirugía o tratamiento. Si se extrajo sólo un nódulo, no hay problema en amamantar en el futuro. En casos de mastectomía, se puede dar del otro pecho, pero no del intervenido. Y si la persona está en quimioterapia, no se recomienda la lactancia", explicó Taborda.

Los registros nacionales muestran que la incidencia del cáncer de mama aumenta a partir de los 50 años, con un pico entre los 70 y 74 años. La especialista aclaró que aunque el cáncer de mama es poco frecuente en mujeres muy jóvenes, no es imposible: "El cáncer de mama suele diagnosticarse entre los veinticinco y los treinta años en adelante, y es muy raro verlo en adolescentes ". Por eso, cualquier bulto, secreción o cambio debe motivar una consulta profesional.

Taborda también abordó el aspecto emocional y educativo que atraviesa a muchas madres cuando deben hablar de cáncer con sus hijas: "Les diría que enseñen a conocer su cuerpo, a mirarse al espejo, a reconocer cuando las mamas están bien. No hace falta hacerlo todos los días, pero sí de forma periódica. A partir de los veinte años, empezar a palparse las mamas, no durante la menstruación porque puede doler y generar susto ", recomendó.

El autoexamen mamario no reemplaza a la mamografía, pero es una herramienta de autoconocimiento corporal. María de los Ángeles recomendó enseñar y practicar esta técnica a partir de los veinte años: "Primero hay que mirarse al espejo, reconocer cómo son las mamas en su estado normal, porque el cáncer puede manifestarse con retracciones, hundimiento del pezón o manchas".

La médica explicó cómo hacerlo correctamente: "Siempre levantamos un brazo y pasamos la mano por toda la mama en sentido horario del reloj, desde el borde externo hacia el pezón, y lo mismo del otro lado. Conviene hacerlo fuera del período menstrual, porque las mamas pueden estar más hinchadas y eso puede generar molestias o sustos innecesarios".

El autoexamen puede llevar a una detección temprana

Conocerse el cuerpo, agregó, es una forma de prevención activa: "Si te palpaste algo y fuiste enseguida, probablemente eso se cure . Es una patología con una alta tasa de curación si se agarra a tiempo".

Diagnósticos en internet

La sobreinformación y la facilidad para consultar en internet son hoy un desafío en la práctica médica. Taborda advirtió que las redes sociales y la inteligencias artificiales no tienen en cuenta los factores personales de cada paciente: "Si alguna vez tenemos alguna duda médica, no Google, no TikTok. Hay que sacar un turno con tu gineco de confianza para que te diga realmente cómo son las cosas. Porque siempre TikTok o Google es cáncer, muerte, susto. Y como yo siempre digo, Google no estudió medicina ".

Buscar síntomas en internet puede generar miedo o interpretaciones erróneas que retrasan la consulta profesional. Ningún video, buscador o chat puede reemplazar la experiencia clínica ni el seguimiento personalizado.

Antes de terminar la entrevista, María de los Ángeles Taborda dejó un mensaje claro que combina prevención y conciencia: "Aprovechemos que estamos en el mes rosa como un recordatorio para hacernos los controles todos los años. En octubre, el PAP, la mamografía, la ecografía mamaria o la consulta ginecológica".

Y cerró con una frase que resume todo el espíritu de la fecha: "Este es el cuerpo que vamos a tener toda la vida, hay que cuidarlo." Las cifras, por sí solas, son un llamado a la acción: diagnóstico temprano, chequeos regulares, adopción de hábitos saludables y acceso equitativo al sistema de salud son pilares de una estrategia que puede salvar vidas. En este Día de la Madre y de la Prevención del Cáncer de Mama, el mensaje es doble: celebremos la vida, pero recordemos que la salud es el suelo desde donde construimos el cuidado de quienes amamos.