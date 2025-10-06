Mientras Milei canta, el CONICET trabaja: la ciencia vuelve al stream desde la Patagonia

Mientras el señor presidente, Javier Milei, sube videos cantando en medio de su delirio artístico, la ciencia argentina vuelve a dar una lección de compromiso y excelencia. Investigadores del CONICET, en alianza con la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y National Geographic, emprendieron una nueva búsqueda paleontológica en la Patagonia, demostrando una vez más que el conocimiento no se detiene, incluso cuando el Estado le da la espalda.

La expedición, denominada "Expedición Cretácica I", tiene lugar en General Roca, provincia de Río Negro, y se extenderá hasta el 10 de octubre. Un equipo de veinte paleontólogos transmitirá en vivo su trabajo desde el terreno, con el objetivo de encontrar nuevos restos fósiles del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio argentino inédito.

El CONICET vuelve al stream con Expedición Cretácica I

Las transmisiones se realizan a través del canal de YouTube del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) —dependiente del CONICET—, y también se publican actualizaciones en tiempo real en Instagram (@paleocueva.lacev). Los horarios programados son de 11 a 12 y de 17 a 18.30 horas .

Habrá streaming desde el campamento, entrevistas con los paleontólogos, charlas nocturnas y clips documentales. El público podrá participar en tiempo real enviando preguntas y comentarios.

Aunque la cobertura en vivo se extenderá sólo cuatro días, la expedición comenzó el 26 de septiembre y finalizará el 15 de octubre. Según informaron desde el CONICET, el objetivo principal es "regresar a un yacimiento clave donde se identificaron al menos diez especies nuevas de animales aún no nombradas, incluyendo anfibios, reptiles, mamíferos y un dinosaurio carnívoro".

El equipo está encabezado por Federico Agnolín, junto a los investigadores Matías Motta, Sebastián Rozadilla y Mauro Aranciaga, todos Nat Geo Explorers, además de científicos del LACEV como Nicolás Chimento, Julia D'Angelo y Mauricio Cerroni, entre otros.

Así, mientras un presidente juega a ser cantante en el Movistar Arena y su hermana se roba el 3 % destinado a personas con discapacidad, el CONICET y los científicos argentinos vuelven a hacer historia, esta vez acompañados por el mundo del streaming y una sociedad que, pese a todo, sigue apostando por la ciencia.