El huevo, el segundo alimento más importante de la dieta argentina: los desafíos que enfrenta la industria y la competencia internacional

En el marco de la Semana del Huevo y del Día Mundial del Huevo, el presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, celebró el salto que este alimento dio en la dieta de los argentinos, al convertirse en el segundo más importante, superando incluso a la leche. "Es una hermosa noticia. Estamos muy contentos por el trabajo llevado adelante en los últimos 20 años. Más arriba estás, más grande es la responsabilidad", afirmó en diálogo con este medio. Para Prida, el huevo ya no solo es un producto cotidiano, sino que se consolidó como un verdadero superalimento: "Es saludable, versátil, sustentable, sostenible, económico y accesible".

Javier Prida, Pte. Ejecutivo de CAPIA

Según explicó, "tiene todas las vitaminas menos la C, es una píldora de microminerales y aminoácidos esenciales". "Es un producto envasado en origen, sin aditivos ni conservantes", resaltó. De esta manera, atrás quedaron los años en que el huevo fue señalado por sus supuestos efectos negativos en la salud. Hoy ocupa el centro de las dietas balanceadas y aparece en la mesa como un alimento completo. De hecho, consultado sobre la vieja creencia de que el huevo era perjudicial para el colesterol, Prida recordó que esa visión quedó en el pasado: "Nuestros padres y abuelos no tenían la información que hoy existe".

Y sumó: "Desde fines de los 80 empezaron a salir estudios que demostraron que el huevo no era malo, sino todo lo contrario. Cuanto más lo analizaban, más propiedades le encontraban. Hoy es irreemplazable: no podés hacer una milanesa o una tortilla sin huevo". El consumo alcanzó un récord de 380 unidades por persona en el primer semestre de 2025, con una producción nacional que supera los 18.200 millones de huevos al año y exportaciones a 65 destinos. El dirigente resaltó que el consumo creció de manera exponencial porque también cambiaron los hábitos: "Si le preguntás a la gente con qué frecuencia come huevos, más del 60% lo consume todos los días".

En cambio, destacó que "el consumo de carne no llega a un tercio". "Y no es solo por el bolsillo: también por una tendencia hacia alimentos más saludables y amigables con el medio ambiente", detalló. El boom del huevo no se explica solo por la crisis económica: también responde a una mayor conciencia sobre la salud. "La gente que vive más años y con mejor calidad de vida es la que consumía al menos un huevo al día", remarcó Prida, citando estudios internacionales sobre longevidad. Según el informe de CAPIA, los huevos duros son la forma de consumo preferida, relegando al clásico frito al octavo lugar. En paralelo, crecen las ensaladas con huevo y las recetas saludables.

Los hábitos de consumo también han cambiado, con un aumento significativo en la popularidad de los huevos duros

El cambio de hábitos es evidente. "La gente encontró distintas maneras de consumirlo y eligió la más saludable y también la más fácil. El consumidor joven es sofisticado, exigente e informado, y ahí el huevo se posiciona mejor que nunca", explicó el presidente de CAPIA. En medio de un escenario económico adverso, Prida remarcó que el huevo se convirtió en un aliado de las familias: "Hoy un kilo de carne sin hueso y sin grasa cuesta entre 12 y 14 mil pesos. Con medio maple de 15 huevos, que equivale a prácticamente la misma cantidad de proteínas, podés alimentar a cuatro personas con una tortilla por un cuarto de ese valor".

Para Prida no se trata de "sólo de un tema de inflación, es una estructura de gasto familiar". De acuerdo con el dirigente, el factor ambiental también juega a favor: "Un kilo de huevo tiene el 20% de la huella de carbono y de agua que genera un kilo de carne. Y el huevo argentino es el más amigable al medio ambiente del planeta". Pero aun con ese crecimiento, fue contundente al señalar los problemas que impiden que el huevo argentino despegue en los mercados internacionales: "El potencial está, pero si no cambiamos la matriz de costos impositivos, financieros y laborales, no vamos a ser competitivos nunca", explicó.

Y enumeró: "Para enviar un contenedor de Pilar al puerto de Buenos Aires cuesta 3.000 dólares, mientras que llevarlo de Buenos Aires a Rusia cuesta 2.200. Es una locura. Nos pasa con el huevo y con muchos alimentos más". En ese sentido, comparó con el modelo brasileño: "Brasil hace 30 años no exportaba prácticamente un kilo de pollo. Hoy es el primer exportador del mundo, con ventas a 184 países. ¿Por qué? Porque pasaron gobiernos de distintos signos políticos, pero las reglas de juego se mantuvieron. En la Argentina, en cambio, las cambian todo el tiempo. Eso nos deja afuera de los mercados".

La principal razón de este incremento es su accesibilidad económica, siendo la opción proteica más barata.

El titular de CAPIA también alertó sobre un riesgo concreto: "Hoy lo más grave que tenemos enfrente es la influenza aviar de alta patogenicidad. Hay vacunas, pero en la Argentina no las aprueban porque si se vacunara se cerrarían los mercados de exportación. Eso nos deja ´desnudos sanitariamente´, entre comillas lógicamente, mientras más de 50 países en el mundo vacunan". Finalmente, planteó lo que considera la clave para el futuro del sector: "Tenemos instalaciones, personal, capacidad ociosa y mercados interesados. Lo único que necesitamos son reglas claras. Si el país nos dice que el dólar va a valer tanto en los próximos diez años, podemos planificar".

Un 30% de los hogares argentinos aumentó su consumo en el último año

Y sentenció: "Hoy la incertidumbre genera miedo, y el miedo genera que no haya negocios". Con casi 60 millones de gallinas ponedoras, 30.000 empleos directos y una facturación superior a los U$S 2.200 millones, la avicultura busca consolidar al huevo como producto de exportación estrella. Pero Prida es claro: "El problema es que en Argentina las reglas del juego cambian constantemente. Y en el mercado internacional, lo que vale es la constancia y la seriedad".