Migraña: una epidemia silenciosa que ya afecta a más de 4 millones de argentinos

La migraña, una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y discapacitantes, se transformó en una verdadera epidemia silenciosa. Según datos publicados por la National Library of Medicine y difundidos por el Hospital de Clínicas de la UBA, actualmente afecta al 14,24% de la población mundial, lo que equivale a más de mil millones de personas. En Argentina, la padecen cerca del 9,5% de los habitantes. Es decir, más de 4 millones de personas.

Expertos del Hospital de Clínicas advierten sobre el riesgo de la automedicación

Las perspectivas no son alentadoras. Un análisis predictivo citado por los especialistas advierte que la prevalencia seguirá aumentando hasta 2050, con mayor impacto entre los hombres y los adolescentes, dos grupos donde históricamente el diagnóstico es más tardío. El doctor Daniel Gestro (MN 97150), de la División Neurología del Clínicas, subraya un problema adicional: la automedicación. "El abuso de medicamentos puede, irónicamente, causar más dolores de cabeza. A este fenómeno se le llama 'cefalea por abuso de analgésicos', la cual dificulta mucho el tratamiento de la migraña", explicó el profesional.

El riesgo crece cuando se consumen fármacos de venta libre, como ibuprofeno o paracetamol, por más de 15 días al mes, o drogas específicas para migraña, como ergotamina y triptanes, por más de 10 días, sin supervisión médica. Las causas del dolor son múltiples y abarcan desde cambios bruscos de temperatura, presión barométrica o altitud, hasta estímulos sensoriales intensos como luces brillantes, ruidos fuertes o aromas penetrantes. Para un control adecuado, Gestro recomienda registrar los episodios en un calendario: "Si el dolor de cabeza aparece más de seis veces al mes o interfiere en la actividad diaria, es momento de consultar".

La prevalencia de la migraña no deja de crecer en el mundo

Los especialistas advierten que deben encenderse las alarmas cuando el dolor es repentino y severo, afecta siempre el mismo lado, se concentra en un ojo y está acompañado de trastornos visuales, hormigueos, dificultades para hablar, confusión o desmayos. La buena noticia es que existen nuevos tratamientos que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Entre ellos, el artículo menciona anticuerpos monoclonales inyectables que bloquean la proteína CGRP -clave en el desarrollo de la migraña- y los llamados gepantes, comprimidos de administración oral. Sin embargo, todos requieren prescripción y seguimiento médico.

La migraña afecta al 14,24% de la población mundial

Más allá de la medicación, la prevención sigue siendo fundamental: alimentación saludable en horarios regulares, actividad física aeróbica diaria y evitar factores desencadenantes son pilares básicos para reducir los episodios. "Si bien como medida preventiva del dolor se recomienda comer saludablemente, a intervalos parejos, hacer una actividad física aeróbica diaria y dentro de la misma franja horaria", detallaron desde el Hospital de Clínicas de la UBA.

Con el objetivo de mejorar el diagnóstico y tratamiento, el Hospital de Clínicas realizará una campaña gratuita de atención los días 16 y 17 de septiembre, destinada a mayores de 18 años que sufran cefaleas. Los turnos deben solicitarse previamente al correo [email protected] y los cupos son limitados. En el mundo 1 de cada 10 personas convive con migraña y la advertencia de los especialistas es clara: la automedicación no es la salida.

Se debe consultar al médico cuando: