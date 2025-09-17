Luis Caputo vs Emiliano Yacobitti: cruces y las mentiras de un ministro que no confía ni en su propio país

El conflicto por el financiamiento educativo abrió un nuevo frente de batalla política: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, protagonizaron un cruce en redes sociales que refleja el clima de tensión que rodea a la tercera Marcha Federal frente al Congreso que se desarrollará este miércoles. Caputo lanzó la primera piedra al intentar relativizar el reclamo del sistema universitario: "Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros", escribió, en referencia a Yacobitti.

El insólito posteo de Caputo

La respuesta fue inmediata y demoledora. "Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo", replicó el vicerrector, con la evidencia en la mano. El episodio no fue aislado: horas antes, Caputo ya había polemizado con Axel Kicillof -al que llamó "comunista"- y con Elisa Carrió, quien lo acusó de priorizar el pago de intereses a bancos sobre el bienestar de jubilados y personas con discapacidad. En todos los casos, el ministro respondió con un tono personalista, defensivo y agresivo.

Incluso, para muchos bajo una postura pedante que le pidieron cambiar hasta al propio Javier Milei. La polémica se inscribe en un escenario aún más delicado: el Gobierno decidió recortar $170.000 millones a universidades y provincias, con $40.000 millones menos para las casas de estudio y casi $130.000 millones menos para gobernaciones. Con esta poda, Caputo busca consolidar un superávit financiero de $754.744 millones, a costa de dejar a la UBA en "estado crítico". "Empezaremos con un plan de gastos operativos, a limitar los horarios de luces. La UBA funcionará en un estado crítico para poder terminar el año", advirtió el rector Ricardo Gelpi.

Lo cierto es que la legitimidad de Caputo para afirmar que alguien "gana más" que él y exigir "sacrificios" al resto se quiebra aún más cuando se mira los documentos de su última declaración jurada. Con un patrimonio declarado de 11.851 millones de pesos, apenas el 0,04% está depositado en bancos argentinos. El resto, más de 5.900 millones de pesos en efectivo, está en el exterior. Ni siquiera informó dónde, a diferencia de otras oportunidades en las que había reconocido cuentas en guaridas fiscales como la Isla de Man. El periodista Ari Lijalad lo resumió: "El 96,6% del dinero líquido que tiene, lo tiene afuera. Y no dice dónde".

La respuesta de Yacobitti

El contraste resulta obsceno: mientras el Gobierno ajusta a jubilados, universidades y hospitales, el ministro que pide confianza en el rumbo económico no deposita ni un centavo en la Argentina. Caputo, que aparece como el tercer funcionario más rico del gabinete libertario detrás de Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona, encarna la doble vara de un modelo que exige austeridad al pueblo pero blinda fortunas en el exterior. En ese marco, la Marcha Federal universitaria no solo será contra el veto a la ley de financiamiento educativo y la emergencia pediátrica: será también una interpelación política a un ministro que expone su desdén por el país que gobierna.