Otermín encabezó el acto del Día de la Industria junto a empresarios de Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presidió un encuentro en la empresa local Bacope junto a referentes de empresas y pymes de la ciudad. "Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, quiero agradecerles por apostar a la producción nacional y defender a las familias trabajadoras de nuestra ciudad", destacó el jefe comunal.

""Es un momento difícil, pero estamos convencidos de que no hay futuro posible sin defender la industria nacional", sostuvo Otermín.

En Argentina, el Día de la Industria se conmemora porque un 2 de septiembre de 1587 zarpó del puerto de Buenos Aires el primer embarque de manufacturas. "Es un momento difícil, pero estamos convencidos de que no hay futuro posible sin defender la industria nacional. Nuestros empresarios y empresarias necesitan un proyecto de país que proteja la producción, promueva la inversión y cuide el empleo local, no podemos permitir que una apertura sin control ni la falta de sensibilidad dejen de lado a los argentinos", señaló Otermín.

Se trata del 4° distrito de 135 aportantes al PBG bonaerense.

"Desde el Gobierno de la Comunidad, junto a la Universidad, las cámaras del sector y la fuerza laboral organizada, apostamos al desarrollo de la ciudad. Lo hacemos con iniciativas como Empleo Lomas, que conecta el talento local con el entramado productivo", añadió el Intendente.

"Como intendente, quiero agradecerles por apostar a la producción nacional y defender a las familias trabajadoras", cerró Otermín.

En Lomas de Zamora funcionan casi 6 mil empresas registradas y la industria, con un 23,2%, representa el principal sector del Producto Bruto Geográfico local. Además, la ciudad es el 4° distrito de 135 aportantes al PBG bonaerense.

Para finalizar, Otermín resaltó: "Nosotros creemos en la industria y en la justicia social. Todos los que creemos en eso tenemos que unirnos por el futuro de la Argentina".