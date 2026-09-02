Preocupa la salud de Pity Álvarez: se descompensó en medio del juicio y lo trasladaron al Hospital Fernández

Una escena ¿inesperada? volvió a robarse la atención durante una nueva audiencia del juicio contra Cristian "Pity" Álvarez. El músico llegó encapuchado, saludó a los periodistas que se encontraban en el lugar y, apenas ingresó a la sala donde se desarrolla el debate, se quedó dormido.

Álvarez permaneció dormido durante aproximadamente diez minutos mientras aguardaba el comienzo de la jornada. Incluso, llegó a roncar fuerte, una situación que no pasó inadvertida entre los presentes. Cuando finalmente despertó, le acercaron un café y una secretaria también le alcanzó una gaseosa.

Pity Álvarez se quedó dormido en pleno juicio

Sin embargo, mantenerse despierto volvió a convertirse en una dificultad pocos minutos después. Cuando los jueces ingresaron a la sala y comenzó formalmente la audiencia, Pity volvió a quedarse dormido durante unos segundos , justo cuando fotógrafos y cámaras de televisión entraban para registrar las primeras imágenes de la jornada. El debate continuó con la declaración de Melina Brenda Michel, técnica en balística, quien brindó su testimonio de manera remota a través de Zoom.

Mientras la especialista comenzaba a declarar, el músico continuaba visiblemente adormecido. La situación terminó provocando la intervención del presidente del tribunal, Gustavo Goerner, quien llamó la atención del abogado defensor Javier Baños por el estado en el que se encontraba el imputado: "El debate debe realizarse en condiciones adecuadas", señaló el magistrado.

El presidente del tribunal dejó en claro que no toleraría nuevas interrupciones durante el desarrollo del juicio

Ante lo que ocurría dentro de la sala, Goerner profundizó su advertencia y fue contundente: "Si el testigo no puede mantenerse despierto por la situación que sea, puede retirarse". Luego, el presidente del tribunal dejó en claro que no toleraría nuevas interrupciones durante el desarrollo del juicio: " No voy a permitir que el imputado ronque. No voy a permitir más la interrupción del debate ".

Finalmente, y pese al llamado de atención del juez, la audiencia continuó con Pity Álvarez presente en la sala. Sin embargo, al situación empeoró cuando el cantante pidió ir al baño y no regresaba; cuando fueron a buscarlo, explicaron que había salido porque "le faltaba el aire" y al mismo tiempo confirmaron que se le había "bajado la presión" por un cuadro de hiperglucemia derivado de su diagnóstico de diabetes.

El momento en el que el Pity fue atendido por el SAME

Finalmente se comprobó que la presión se había trepado a 20 y es por eso que estaba bastante descompensado. Así las coas, tuvieron que trasladado en silla de ruedas al Hospital Fernández. El presidente del tribunal había advertido: "Si hace falta llamamos al SAME".

El crimen

Cristian "Pity" Álvarez llegó a juicio acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional barrio Samoré, ubicado en Villa Lugano.

Pity Álvarez protagonizó un insólito momento durante la audiencia

Según sostiene la acusación, ambos hombres protagonizaron una discusión que posteriormente derivó en una pelea. En medio de ese enfrentamiento, el músico habría sacado un arma de fuego que llevaba guardada en el bolsillo de su campera y le habría disparado a Díaz en la cabeza.

La principal hipótesis de la causa indica que, una vez que la víctima cayó al piso, Álvarez habría efectuado otros tres disparos antes de escapar del lugar. El músico fue detenido pocas horas después. El peritaje determinó que Díaz murió como consecuencia de "lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna".

¿Pity se duerme o se hace el dormido?

El proceso judicial atravesó diferentes interrupciones a lo largo de los años. En 2021, el inicio del juicio fue suspendido por primera vez y posteriormente se estableció una nueva fecha para 2023. Sin embargo, el debate volvió a quedar interrumpido debido al estado de salud mental del músico, quien fue sometido a diferentes evaluaciones realizadas por profesionales del Cuerpo Médico Forense y por peritos designados por su defensa.

A comienzos de este año, el fiscal Sandro Abraldes solicitó que el proceso se reanudara luego de recibir un informe elaborado por un equipo interdisciplinario integrado por médicos y psicólogos. Ese estudio resultó determinante para que el juicio pudiera avanzar, ya que concluyó que Pity Álvarez contaba con las condiciones necesarias para afrontar un juicio oral.