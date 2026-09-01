Le puso el pie al cinco veces campeón argentino de patín en el subte y casi se lo comen crudo: "¡Pedile perdón!"

La viralización del cinco veces campeón argentino de patín artístico Lucas Benítez es algo bastante frecuente por lo llamativas que son sus coreografías a bordo del transporte público, en donde junta fondos con sus intervenciones para mantenerse en competencia y ante la falta de financiamiento estatal para su categoría. Lamentablemente, en esta oportunidad tomó trascendencia por la agresión que sufrió por parte de un pasajero que le puso la pata dos veces cuando patinaba en la Línea B del Subte porteño.

En el viral que recorrió de manera reciente las redes se ve cómo un joven masculino con remera de la banda Almafuerte agrede en las dos pasadas a Benítez de forma directa y casi sin disimular. Lejos de no generar reacciones, logró que un grupo de pasajeros se acerque a él a increparlo y a pedirle que se disculpe. "¡Pedile perdón, pelotudo!", se oyó cómo lo increpaban algunos pasajeros que fueron a encararlo.

"¿Qué le voy a pedir perdón? ¿Quién sos vos, boludo?", se defendió enseguida el sujeto en cuestión. "Te vieron todos, pelotudo", continuaron quienes lo increpaban. Si bien al principio el agresor se plantó ante los cuestionamientos que recibió, luego la temperatura y la bronca de los pasajeros creció y cambió su postura a una más tranquila, luego de que uno de estos se le frente contra frente y lo intimidara.

La reacción en defensa de Benítez copó las redes y, además de condenar al agresor ya no tan anónimo por la exposición que sufrió a partir del hecho, también sirvió para reivindicar su constante esfuerzo de salir a juntar fondos para mantenerse en competencia. El patinador comenzó a practicar el deporte con 20 años, una edad que lo coloca lejos de los ejemplos de niños deportistas y siempre tuvo una carrera que fue cuesta arriba.

Andrés Snitcofsky viralizó la agresión que recibió el patinador Lucas Benítez en el subte porteño.

El reconocido tuitero Andrés Snitcofsky, especialista en datos, dejó una publicación que se viralizó en relación a la agresión que sufrió el deportista. "Lucas Benítez fue cinco veces campeón argentino de patinaje artístico en su categoría y la plata que junta laburando en el subte es para poder competir y costear su carrera deportiva. El forro cagón que le mete la pata, ¿quién chota es?", se preguntó.

La historia del patinador está cargada de una épica única a partir, también, del angioma plano en el costado izquierdo de su rostro que lo acompaña desde que nació y que lo condicionó siempre en términos deportivos, ya que afecta de manera directa e indiscutible la visión de su ojo izquierdo. Un hecho que no impidió jamás que siga adelante contra viento y marea y que se consolide cinco veces como campeón -y una como subcampeón- de patín artístico en la Argentina.