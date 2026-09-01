Sí la ven: la motosierra de Milei y compañía despidió a 70 personas por día en agosto

A mediados de agosto, un informe de Fundar destacó que desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023 se cerraron 30.633 empresas en la Argentina, una cifra que equivale al 6% de las compañías que había en ese momento. Con el objetivo de instalar un contador minucioso de cómo avanza el desplume de la industria y la producción nacional, BigBang registró cómo avanzó la cifra en las últimas semanas y, de cara al cambio de mes, relevó que los cierres de grandes en el último mes dejaron 2.060 trabajadores en la calle.

Mientras que el informe de Fundar tuvo como último dato mayo, la idea es poder seguir más de cerca cómo La Libertad Avanza (LLA) -valga la redundancia- avanza con el desguace del aparato productivo y laboral del país. Con los sectores textiles y avícolas a la cabeza, agosto evidenció cómo se cristalizó una tendencia que afecta con dureza tanto a sectores como el textil y el metalmecánico, como a otros espacios que deberían estar más sustentados por la gestión como el agro y la energía.

La planta de Capitán Sarmiento de Granja Tres Arroyos suspendió su producción hasta nuevo aviso.

Granja Tres Arroyos: del cielo al infierno

La crisis de Granja Tres Arroyos representa el hito más crítico del sector agroalimentario argentino en agosto de 2026. Mientras que en su momento se destacó por ser la mayor compañía avícola del país, en la actualidad arrastra una deuda de 350,9 millones de dólares y se caracteriza por los cierres de plantas y despidos. Sólo en agosto, cerró dos plantas -Concepción del Uruguay y Tristán Suárez- y paralizó la producción de una tercera en Capitán Sarmiento.

La planta conocida como La China, ubicada en la provincia de Entre Ríos, implicó 350 despidos que se hicieron en dos quincenas y la de Ezeiza 200 más. Aunque en la última que aún no fue confirmada en la localidad bonaerense hay 900 trabajadores que están en la cuerda floja "hasta nuevo aviso". Desde el vamos se devolvieron maquinarias que estaban concesionadas. Aunque, además, los directivos vaciaron por completo sus oficinas, en una demostración de cuáles son los planes reales de la avícola.

La planta de caucho de Pampa Energía cerró sus puertas y terminó con la producción nacional del insumo.

En una situación similar se encuentran las plantas Pinazo en Pilar, Avex en Río Cuarto, y las unidades Wade I y II en el conurbano bonaerense, las cuales mantuvieron operaciones congeladas o severamente restringidas por bloqueos y deudas salariales, que comprometieron la estabilidad de una firma que se encuentra hace mucho tiempo en un proceso preventivo de crisis.

La planta de caucho sintético de Pampa Energía

Días atrás, el 28 de agosto de 2026, las autoridades ratificaron el cierre definitivo de la planta de Pampa Energía ubicada en el complejo petroquímico de Puerto General San Martín de la provincia de Santa Fe. De los 200 trabajadores que había en el lugar, decidieron trasladar a 25 que resistieron las maniobras que realizó la patronal para que accedan a los acuerdos de retiros voluntarios que impulsaron.

El cierre de Fate fue fundamental para que Pampa Energía decida terminar con la producción local de caucho.

Las constantes prórrogas de la conciliación obligatoria que impulsaron, fueron fundamentales en lograr este resultado, alcanzado en el marco de que las coincidencias que se dieron entre la dirección de Pampa Energía y el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) en relación al desplome de la demanda interna, impulsado por el cese de operaciones de la fábrica de neumáticos Fate y el aumento de los costos del gas natural.

El caso además suma otro factor de gravedad en términos estratégicos y productivos: es la única unidad productora de caucho sintético en la República Argentina. Por lo tanto, su cierre deja al sector industrial local sin oferta nacional de este insumo clave para la fabricación de neumáticos, autopartes y calzado, tres sectores cada vez más en jaque.

Will Der S.A. anunció el cierre de sus dos plantas de General Pacheco y Las Flores en agosto de 2026.

Quiebre del sector textil: Will Der e Indumentaria Catamarca

La industria manufacturera textil fue uno de los sectores más vulnerables frente al escenario macroeconómico de agosto de 2026, acusando la combinación del descenso del consumo masivo e incrementos de hasta un 86,3% en la importación de prendas de vestir. En ese marco, la firma Will Der S.A., una compañía con medio siglo de trayectoria dedicada a la confección de indumentaria deportiva para marcas multinacionales como Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Macron, cerró definitivamente sus instalaciones en las localidades bonaerenses de General Pacheco y Las Flores.

A partir de esta decisión, 120 trabajadores y trabajadoras quedaron en la calle desde el 10 de agosto, cuando llegaron a sus lugares de trabajo y se enteraron a partir de la empresa de seguridad privada que no los dejaba ingresar. Desde la patronal buscaron disfrazar la situación como una "suspensión" que comunicaron por WhatsApp a los despedidos, pero fue sólo una maniobra para dilatar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

El Hipermercado Libertad había vendido 12 sucursales en mayo y en agosto cerró sus puertas con la oferta de pagar las indemnizaciones en 12 cuotas.

Indumentaria Catamarca, en ese sentido, estuvo muy cerca de cerrar, pero las gestiones del gobernador de la provincia homónima, Raúl Jalil, logró acordar que mantengan una producción acotada de 30 empleados, una victoria pírrica en relación a los 100 que había antes de que anuncien el abortado cierre.

El último Hipermercado Libertad

Agosto también fue un mes en donde en términos laborales se registró un hecho histórico: el cierre del último Hipermercado Libertad en la localidada mendocina de Godoy Cruz el día 16, que implicó el fin de la relación laboral con los 75 empleados y empleadas que ostentaba en una estructura que era una sombra del emporio que fue cuando llegó a tener 14 sucursales en todo el país.

Paoltroni y Milei.

En mayo, la empresa había vendido 12 de sus locales a la cadena de supermercados La Anónima, en un adelanto del vaciamiento que se venía. Sólo sostuvo la operación en Mendoza, aunque eso fue por sólo unos meses más. En la actualidad, todavía está en un tira y afloje con el Sindicato de Comercio, por la oferta de pagar las indemnizaciones en doce cuotas, una propuesta carente de sentido en el marco de la reciente venta que hicieron de gran parte de su capacidad productiva.

El NEA entre propios y extraños

El cierra de la firma Ganaderos de Formosa S.R.L. del senador nacional de LLA Franciso Paoltroni fue el caso que más llamó la atención por el sector al que pertenece y por los vínculos directos con la gestión de Javier Milei. El anunció que dio el parlamentario en los últimos días alrededor del cese definitivo de actividades y de operaciones con el despido incluido de los 50 trabajadores que se ganaban la vida allí, además, tuvo razones formidables: una imposibilidad de recaudar a partir de los más de siete embargos judiciales trabados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, el libertario eligió responsabilizar a las represalias políticas de la gobernación provincial, opositora al Gobierno nacional.

Musimundo cerró una veintena de sucursales en todo el NEA.

En los últimos días, Formosa, al igual que Corrientes, Chaco y Misiones, recibieron un fuerte golpe con el anuncio del cierre de las 20 sucursales de la cadena Musimundo que operaban casi exclusivamente en la región a través de la firma Carsa S.A., que hace dos meses había ingresado en un concurso preventivo de crisis. El balance de esta quiebra son 120 empleados y empleadas que quedaron en la calle. Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) denunciaron que lo informaron de forma verbal y luego de que terminaran la última jornada laboral.