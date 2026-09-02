Enzo Fernández al City: así quedó el ranking de las transferencias más caras de la historia

El mediocampista argentino Enzo Fernández fue transferido al Manchester City, que le pagó cerca de 145 millones de euros al Chelsea, y se metió entre los jugadores más caros en la historia del fútbol. El traspaso se dio en el cierre del mercado de pases, luego de que Fernández fuera apartado del Chelsea en los últimos partidos mientras ambos clubes ultimaban detalles.

Esta transferencia le permitió además al mediocampista argentino convertirse en el primer jugador en la historia del fútbol en ser vendido a dos clubes por más de 100 millones de euros, ya que el Chelsea le había pagado al Benfica de Portugal 121 millones de la moneda europea. A su vez, el club portugués incorporó a Claudio "Diablito" Echeverri, que llega a préstamo desde el equipo inglés. El chaqueño ex River disputó los tres amistosos de pretemporada para el City, pero el DT, Enzo Maresca, decidió la cesión. Será su cuarto destino europeo desde que dejó Núñez: ya jugó en el Bayer Leverkusen y en Girona .

Enzo Fernández y Lionel Messi

En lo que respecta a los fichajes más caros, el liderazgo sigue en manos del brasileño Neymar Jr., por quien el Paris Saint-Germain de Francia le pagó 222 millones de euros al Barcelona a mediados del 2017.

El top 3 lo completan el francés Kylian Mbappé, que se fue del Mónaco al PSG por 180 millones de euros, y el también francés Ousmane Dembélé (148 millones de euros para irse desde el Borussia Dortmund de Alemania al Barcelona de España).

Por mecanismo de solidaridad, River recibirá parte de este millonario traspaso, que es de los más caros de toda la historia del fútbol. Esta operación le deja al Millo por los derechos de formación el 3.5% del total de la transferencia, una suma que ronda los 5.8 millones de dólares que se deberán de pagar dentro de los próximos 30 días. En total, el campéon del mundo le ha dejado al Millonario réditos por 65 millones de dólares por sus pases a Benfica, Chelsea y ahora Manchester City.

En este mercado de pases, además, a River le ingresaron 2.3 millones de dólares por el traspaso de Exequiel Palacios a Ipswich Town de la Premier League.

Los 10 fichajes más caros en la historia del fútbol