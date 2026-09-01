La mamá de Tini Stoessel rompió el silencio y tiró una bomba: "Pongo las manos en el fuego"

En medio del escándalo familiar que rodea a Tini Stoessel por el manejo de su patrimonio, Mariana Muzlera, mamá de la cantante, decidió romper el silencio. Lo hizo a través de mensajes enviados a La Mañana con Moria, donde salió al cruce de las acusaciones que pesan sobre ella y Alejandro Stoessel y defendió con firmeza a su exmarido.

La palabra de Mariana llegó después de que Moria Casán se refiriera públicamente a la situación que atraviesa la familia. Conmovida por las palabras de la conductora, la mamá de Tini le agradeció el respaldo en un momento que definió como marcado por las agresiones y las difamaciones: "Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones a mí, a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño", expresó Mariana en diálogo con la One.

Habló Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel

Lejos de quedarse ahí, volvió a remarcar que tanto ella como Alejandro jamás harían algo que pudiera perjudicar a sus hijos: "Hoy justo le decía a Luli en tu entrevista con Sofovich lo bien que me hacía escucharte. Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos".

La mamá de la artista rechazó las acusaciones que circulan contra su exmarido y contra ella y fue categórica al hablar de la honestidad del productor: "Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí . Gracias, ante tanta mentira y basura tus palabras son un bálsamo", le aseguró a Moria.

¡Exclusivo en #LaMañanaConMoria! Alejandro Stoessel rompió el silencio por primera vez con "La One" sobre las repercusiones con Tini: "Solo recibo difamaciones". 😔#lovieneltrece pic.twitter.com/uJ53WM9V6A — eltrece (@eltreceoficial) September 1, 2026

A partir de ese intercambio, la One reflexionó sobre los conflictos que pueden aparecer dentro de una familia, especialmente cuando alrededor también existe un importante patrimonio económico: "La relación de padres e hijos, madres e hijas, es compleja. Y cuando hay tanto dinero creado... Ellos le dieron la vida a esta chica, la cuidaron entre algodones", sostuvo.

Moria también describió cómo estarían atravesando Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel las acusaciones y versiones que surgieron durante los últimos días: " Están rabiosos . Más allá de que no hay que tirar piedras, están rabiosos por todo lo que se les dice, por las barbaridades que están diciendo en contra de ellos", afirmó la conductora.

El mensaje de Alejandro Stoessel a Moria Casán

Alejandro Stoessel también se comunicó directamente con Moria Casán, aunque por el momento decidió no dar públicamente su versión sobre el conflicto familiar: "Moria, te agradezco tu confianza. Este no es el momento para que hable, pero cuando decida hacerlo, una de las personas vas a ser vos", manifestó el empresario.

Alejandro Stoessel también se comunicó directamente con Moria Casán

Durante el programa, Moria tomó su celular y leyó otro de los mensajes que recibió por parte del papá de Tini: "Sólo quiero agradecerte las palabras que me regalaste en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones. Amo a mis hijos con todo mi ser", expresó.

El productor acompañó sus palabras con el emoji de un corazón roto, en medio de uno de los momentos familiares más delicados que trascendieron públicamente alrededor de Tini Stoessel y sus padres.