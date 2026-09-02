Un adolescente acarició a un gato, le pateó la cabeza y se fue caminando tranquilo

Un adolescente fue captado por una cámara de Seguridad cuando agredía a un gato en la calle. Ocurrió en la calle Florencio Varela, en Temperley. Los vecinos están indignados e intentan identificarlo. "Los padres se tienen que hacer cargo", aseguran.

Un video en el que se ve a un adolescente, con la ropa de un colegio privado, agrediendo a un gato luego de acariciarlo, comenzó a circular en redes sociales este martes por la tarde, generando profunda indignación. En las imágenes se ve al chico, de unos 16 años, pasar frente a un gato en la calle, acariciarlo, y luego pisarle la cabeza salvajemente.

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Mientras miraba para todos lados, el joven se alejó del lugar tras la agresión. En tanto, el gato huyó ante el temor por el agresor. Los vecinos manifestaron su enojo e intentan identificar al chico, a la vez que responsabilizan a sus padres ya que sería menor de edad. Las redes se encargaron de doxearlo con velocidad: identidad, número de teléfono, colegio al que asiste, nombre de la mamá, de la novia y demás datos personales.

El comunicado del colegio

Tal es así que se descubrió que el adolescente concurre al colegio San Francisco Javier de Temperley. Ante semejante ola de indignación, la institución emitió un comunicado para repudiar lo sucedido y pronunciarse en contra del maltrato animal. "Creemos que educar también implica desarrollar empatía, respeto y responsabilidad hacia todo ser vivo".

Finalmente, el propietario del gato aclaró en redes en sociales que el animal está bien a pesar de la agresión, pero que lo mantendrá dentro de su casa por seguridad.