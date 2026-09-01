Horror en Times Square: quién era Erin Piacenti, la ejecutiva bancaria asesinada a puñaladas

Un ataque ocurrido a plena luz del día en Times Square conmocionó a Nueva York. Erin Piacenti, una ejecutiva bancaria de 32 años, murió en el hospital después de ser apuñalada en el abdomen por una mujer que, según la Policía, atacó a las víctimas de manera aleatoria y sin que mediara provocación.

La agresión ocurrió el lunes por la tarde, en la intersección de la Calle 42 Oeste y la Séptima Avenida, una de las zonas más transitadas de Manhattan. El ataque también dejó herido a un hombre de 68 años, quien fue trasladado al hospital en estado crítico, aunque estable.

Pamela Cisneros, de 39 años

La sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, de 39 años que, después de los apuñalamientos, huyó hacia el norte en dirección a la subestación policial de Times Square. Los agentes lograron interceptarla a pocos metros del lugar, pero la mujer se negó a entregar las armas.

Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de Selección de Negocios y Resolución de Conflictos en Bank of America. Estaba graduada de la Universidad de Pensilvania, donde terminó sus estudios en 2016, y de la Facultad de Derecho de Fordham, institución en la que se recibió en 2021.

Erin Piacenti

La ejecutiva residía en Chester, Nueva Jersey, y apenas tres semanas antes del ataque, el 10 de agosto, había celebrado su segundo aniversario de bodas y, desde Bank of America expresaron: "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos".

El ataque en plena calle

La secuencia comenzó cerca de las 16.26, cuando el hombre de 68 años salió de la estación del subte junto a su esposa. Sin previo aviso, Cisneros sacó dos cuchillos de cocina que llevaba dentro de una bolsa y lo atacó en el abdomen.

Ataque en pleno Times Squeare

Pocos segundos después, la mujer avanzó por la Séptima Avenida y se abalanzó contra Piacenti. La ejecutiva recibió una herida en la misma zona del cuerpo y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente murió.

Después de herir a las dos personas, Cisneros continuó con los cuchillos en sus manos; los agentes le ordenaron en reiteradas oportunidades que los tirara, pero según la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, la sospechosa gritó: "No voy a soltar nada. Prefiero matarlos a los dos".

Ataque en pleno Times Squeare

Los efectivos intentaron detenerla utilizando pistolas Taser en dos ocasiones y, como los dispositivos no lograron inmovilizarla y la mujer continuó avanzando con las armas blancas, dos policías terminaron con su vida disparando sus armas reglamentarias.

Tisch informó que la mujer tenía antecedentes documentados de padecimientos psiquiátricos y, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que el Departamento de Policía realizará una investigación interna y que las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes serán difundidas públicamente.