Ahora les importa Malvinas: Quirno promete avances mientras Milei intenta volver a abrazar la causa nacional

Pablo Quirno volvió a poner la cuestión Malvinas en el centro de la agenda oficial y dejó una frase que sonó a promesa, advertencia y operación política al mismo tiempo: "Siempre hay chances, siempre estamos más cerca".

El canciller habló antes de participar de un panel de la Fundación Libertad y Progreso, bajo el lema "Vientos de Cambio". Allí dejó trascender parte del tono que tendrá el discurso de Javier Milei, previsto para este jueves en cadena nacional, sobre el reclamo argentino de soberanía.

Pablo Quirno

Según anticipó Quirno, el mensaje presidencial podría incluir el pedido de eventuales sanciones contra empresas extranjeras que extraigan recursos naturales de las islas. La novedad llega después de años en los que el Gobierno libertario mantuvo una relación particularmente amable con el Reino Unido y con figuras británicas vinculadas con la Guerra de Malvinas: "Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí, es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, además de las declaraciones, actividades muy concretas", afirmó Quirno.

También sostuvo: "Hoy están sucediendo cosas en Malvinas, hay decisiones unilaterales del Reino Unido con las cuales no solo repudiamos, sino que rechazamos plenamente. Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas".

La AFA fue sancionada por la bandera de "Las Malvinas son Argentinas"

La pregunta aparece sola: ¿ahora les importa Malvinas? El cambio discursivo ocurre en un contexto de industria pisada, caída del consumo, crédito caro y una economía que no consigue traducir el relato oficial en mejoras concretas. También ocurre con las elecciones de 2027 acercándose y con el Gobierno necesitado de recuperar una épica nacional. Este cambio de discurso se nota y mucho, por eso BigBang hace memoria y recueda todas y cada una de las veces en las que el presidente de las fuerzas del cielo comulgó con las decisiones del Reino Unido que -creer o reventar- parece desconocer.

La bandera del Mundial era "berrinche"

El recuerdo más reciente de la tensión entre el discurso actual y las declaraciones anteriores de Milei surgió durante el partido entre Argentina e Inglaterra. Después de que los jugadores de la Selección Argentina exhibieran una bandera en reclamo de la soberanía sobre las islas, el Presidente no aprovechó el gesto para reivindicar la causa: eligió atacar a quienes lo habían realizado.

El tweet de Milei sobre la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas"

"Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal , nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur", expresó Milei.

La frase fue una descalificación directa a la expresión de los futbolistas y planteó una curiosa división entre la diplomacia presidencial y la reivindicación popular de la soberanía. Para Milei, la bandera fue un berrinche; ahora, en cambio, la cuestión Malvinas vuelve a ser presentada como una política de Estado.

"Que los malvinenses decidan algún día votarnos"

En otro discurso, Milei defendió una posición basada en la autodeterminación de los habitantes de las islas, una postura que se aparta de la histórica estrategia argentina sobre la soberanía del archipiélago.

"Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros . Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo", sostuvo.

Aunque Milei también afirmó: "Quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas", evitó condenar de manera directa la presencia británica y no se refirió al Reino Unido como potencia ocupante.

Patricia Bullrich

La ahora senadora libertaria Patricia Bullrich defendió entonces al Presidente y sostuvo: "Lo que dijo fue un concepto" y luego agregó: "Me parece que lo dijo en un sentido de ejemplaridad, no lo dijo en un sentido de que esta es la política internacional del Gobierno".

La ministra también intentó relativizar el sentido de la autodeterminación: "En realidad era para la tribuna, por decirlo de alguna manera. Lo que dijo no tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no, lo que dijo fue que a la Argentina van a querer venir todos cuando sea una gran potencia".

La admiración por Thatcher

La distancia con la tradición malvinera también quedó expuesta cuando Milei volvió a elogiar a Margaret Thatcher, la primera ministra británica que gobernaba el Reino Unido durante la guerra de 1982 y que ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano, donde murieron 323 argentinos.

Margaret Thatcher

"Ella fue brillante", dijo el Presidente sobre Thatcher durante una entrevista con la BBC. Milei explicó: "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos . Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?".

Sobre la visita del canciller británico David Cameron a las islas, afirmó: "No, porque ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo". También dijo que no lo consideraba una provocación y destacó el "diálogo de muy alta calidad" que mantenía con Cameron.

Milei agregó: "Nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero si no es el momento para discutirlo hoy, bueno, se discutirá en otro momento"; en la misma línea, defendió su postura: "Me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor".

Bullrich y las Malvinas como moneda de cambio

La propia Bullrich también tiene una frase difícil de compatibilizar con cualquier repentina épica malvinera. Durante una entrevista en La Nación+, el 27 de abril, habló sobre las negociaciones con Pfizer por las vacunas contra el coronavirus.

"Pfizer no pidió los hielos continentales, ni las Islas Malvinas, bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado ", afirmó. Después de la repercusión, Bullrich se rectificó: "Ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas".

También había explicado: "Pfizer no pidió cambios de la ley [de vacunas]. Lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni las Malvinas... Bueno, no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado".

El contraste es evidente. Mientras Pablo Quirno promete acciones concretas y Javier Milei prepara un discurso sobre la soberanía, el historial reciente del Gobierno incluye burlas contra la icónica bandera de Malvinas, elogios a Margaret Thatcher, una defensa de la autodeterminación de los kelpers y una frase de Patricia Bullrich que convirtió las islas en una eventual ficha de negociación.