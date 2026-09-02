"Estaba medio maricón": las aberrantes expresiones con las que Lotocki se refería a Zárate

El falso cirujano plástico Aníbal Lotocki, repudiado de manera masiva y pública por inyectar polimetilmetacrilato a sus pacientes, quedó en centro de la polémica nuevamente, luego de que en el juicio en el que está acusado de la muerte del empresario Rodolfo Christian Zárate en 2021, expusieran los audios de cómo se refería a él tras la intervención que le hizo y que derivó en su fallecimiento un día después.

"Terminamos hace como una hora con este Christian, o mas capaz, lo que pasa es que estaba medio maricón, salió que quería agua, y aparte estaba sangrando un poco, ¿viste? Sangra mucho el drenaje", se escuchó en el medio del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la declaración que se le tomaba a la pareja de Lotocki, la también procesada María José Favarón.

Rodolfo Christian Zárate junto a su pareja, Romina Sicoli.

La fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N°30, reveló distintos audios que pudieron reconstruir parte de cómo vivieron desde adentro todo el proceso en el cual Zárate terminó descompensado y, posteriormente, muerto. Las evidencias fueron dispuestas luego de que Favarón reconociera que se encargaba de la coordinación de todas las cirugías que se realizaban, pero que a su vez no estaba presente en el Centro Médico Conde (CEMECO) de Flores, donde falleció Zárate.

También se expuso un audio que demostró la desesperación de Lotocki por lograr la intervención del empresario -y otros pacientes- antes de que la pandemia de COVID-19 frene la actividad. "Lo más importante es este tipo Zárate y la mina esta otra, que son los que pagan más", soltó el médico. Por otro lado, quedó expuesta por encubrimiento agravado la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, en la conversación en la que confesaba que se había quedado el celular del médico como si fuera de ella para que no lo secuestraran.

Aníbal Lotocki y María José Favarón.

Los registros del 15 de abril que se escucharon son de momentos después de la primera intervención de Zárate. Allí Lotocki le comentó a su pareja que el paciente "estaba sangrando" y también que había decidido "llevarlo otra vez al quirófano y someterlo a otra operación para ver qué le pasaba". "Estamos acá viste, hace una hora estoy mirando, sangra mucho, ¿viste? Así que decidí meterlo otra vez a quirófano y abrirle la panza a ver que pasa, porque sangra mucho", se oyó en uno de los audios de Castany.

En los audios también quedó registrada la conversación de Favarón con la secretaria de Zárate, a quien le preguntó si consumía drogas porque estaba "muy alterado". "El cuadro clínico está bien, lo que sí asimila muy lento la medicación, me dijo Aníbal que te pregunte", señaló la pareja de Lotocki. "Nadie entiende el motivo y tampoco lo podes largar a la calle así", agregó enseguida.