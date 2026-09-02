La reacción de Wanda y Zaira Nara al inesperado debut de su mamá en LAM: "Ahora cagamos"

Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara, debutó este martes como nueva integrante fija del panel de LAM, por América TV. La incorporación fue presentada por Ángel de Brito después de varios días de misterio en las redes sociales y provocó una verdadera sorpresa dentro de su propia familia: ni sus hijas ni sus nietos sabían que se convertiría en una "angelita".

"¿A tu nieta tampoco le contaste?", quiso saber el conductor durante la presentación. Sin vueltas, Colosimo confirmó que había mantenido el secreto hasta último momento: "No, a nadie. Nadie es nadie".

Nora Colosimo debutó como panelista en LAM

La frase dejó en claro el hermetismo con el que manejó su llegada al ciclo, incluso cuando una de sus nietas intentó averiguar qué estaba pasando. Francesca, que seguía atentamente la emisión en vivo, recibió un mensaje especial de su abuela: "Franchi, te amo. Gracias. Era una sorpresa que quise darle a todos", expresó Nora entre las risas del panel.

Y vaya si lo consiguió. Wanda Nara quedó impactada al descubrir a su mamá sentada en LAM. Mientras cenaba con sus hijos, grabó la televisión y también registró la reacción de los chicos ante la inesperada aparición.

El primero en quedar completamente desconcertado fue Valentino López, quien miró la pantalla con cara de sorpresa absoluta y comenzó a negar con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba viendo.

Nora no avisó a nadie de su debut en LAM

De fondo, las más pequeñas contaron que su abuela les había pedido opinión sobre el outfit que usaría esa noche, aunque sin revelarles para qué lo necesitaba. Al verla finalmente en televisión, las niñas la aplaudieron con entusiasmo.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Wanda también reveló que lo primero que hizo fue escribirle a su hermana para comprobar si ella estaba al tanto de la novedad. "¿Vos sabías?", le preguntó. Zaira respondió con una negativa rotunda.

La modelo contó que había hablado con su madre durante el día, pero que tampoco había sospechado nada. "Es más, hoy me mostró unas botas que se compró en Zara. Me preguntó si iban con pantalón blanco, le dijo que Mali se quede a dormir en su casa", relató sobre el pedido relacionado con su hija.

Wanda Nara y Zaira reaccionaron al nuevo trabajo de su mamá



Todavía desconcertada, Zaira quiso conocer los detalles del nuevo trabajo de Nora: "¿Pero qué días va?". Wanda, en cambio, rápidamente pensó en las consecuencias mediáticas que podría tener la incorporación de su mamá al programa y lanzó una frase tan irónica como contundente: "Ahora cagamos, tenemos a la prensa adentro de casa".

Sin embargo, las hermanas Nara saben perfectamente que, una vez que Nora toma una decisión, es difícil hacerla cambiar de opinión. "Nada la detendrá", sentenciaron ante esta nueva etapa televisiva de su madre.

Ángel De Brito respondió a las repercusiones de su nueva Angelita

Nora Colosimo ocupará el lugar que dejó vacante Juli Argenta, quien se tomará una licencia por maternidad. Según trascendió, su llegada al panel responde a la búsqueda de una voz con acceso directo a varias de las historias que forman parte de la agenda cotidiana del ciclo, especialmente por su vínculo con dos de las figuras más mediáticas del espectáculo argentino.

De todas maneras, la participación de Nora no estará limitada a los escándalos o novedades relacionados con sus hijas. Así lo aclaró el propio Ángel de Brito durante su presentación: "Viene a hablar de todo, no solo de Wanda y de Zaira".