Paro de trenes: el Gobierno tiró de la soga y los ferroviarios interrumpirán el servicio el martes de 9 a 15

La distancia entre las aspiraciones políticas del gobierno de Javier Milei y la realidad social y económica del movimiento obrero argentino volvió a quedar de manifiesto luego de que, tras muchas fallidas negociaciones, el gremio de La Fraternidad convoque a un paro de trenes este martes entre las 9 y las 15, horario en el que no habrá ningún tipo de circulación ferroviaria en todo el país.

Los representantes de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) ofrecieron un 1 por ciento para noviembre y 2,5 para diciembre, aunque la oferta no colmó las expectativas de la parte laboral, ya que fueron calificadas como "insuficientes" por parte de la conducción gremial. La intención del espacio conducido por el secretario general Omar Maturano era la de recuperar una canasta básica, lo que equivaldría en promedio a un 10 por ciento del sueldo de los maquinistas de trenes, lo que sería una cifra cercana a los 153 mil pesos.

Omar Maturano advirtió que "es el comienzo de un plan de lucha".

Quienes negocian de parte del Gobierno reconocieron que lo que frena que se avance en un acuerdo es la directiva del Ministerio de Economía que conduce Luis "Toto" Caputo, de que las paritarias no superan el 1 por ciento mensual. Es por eso que la determinación gremial de hacer una medida se concretó. "Se paralizarán las tareas desde las 9 hasta las 15, afectando a todos los servicios de trenes en todo el territorio nacional", informaron en un comunicado de La Fraternidad. "No estamos discutiendo dinero, sino alimentos porque queremos garantizar el carácter alimentario del salario ferroviario y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores", ampliaron.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano para restarle fuerza al paro de La Fraternidad.

En el comunicado que el sindicato emitió el 21 de enero, informaron que el paro es por la realización de "un plenario de representantes gremiales de todos los ferrocarriles para el próximo 28 de enero" a realizarse en el Teatro Empire que está en las instalaciones de La Fraternidad, el cual fue convocado "en virtud de la falta de respuestas reiteradas en las paritarias".

A la cabeza de intentar desarticular la medida se puso el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. En un comunicado revelaron que el único gremio del ferrocarril que no aceptó el acuerdo es el que conduce Maturano, ya que tanto la Unión Ferroviaria (UF), como la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA) y la Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) sí lo hicieron.

La Fraternidad va camino a un plan de lucha para recuperar su poder adquisitivo perdido.

En ese sentido es que desde la cartera que conduce Pettovello confirmaron que "el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento del diálogo social y con la mejora de las condiciones laborales en todos los sectores". La provocación del Ministerio con la clara intención de esmerilar el paro, obtuvo una respuesta subida de tono.

"Aunque me llamen mañana y me ofrezcan el 100 por ciento, yo no voy. Que se coman la medida de fuerza ahora. Hace un mes y medio que estamos tratando de llegar a un entendimiento. Nos descontarán las horas o el día, pero la asamblea nosotros la hacemos igual y allí se decidirá cómo seguimos", aseguró Maturano ante El Cronista. "Este es el comienzo de un plan de lucha", advirtió enseguida.

El paro afecta a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur, el Tren de la Costa y los servicios de larga distancia y cargas. Es el primer paro de La Fraternidad tras el que la Secretaría de Trabajo le suspendió en diciembre y luego de muchos meses de medidas intermedias, como limitar la velocidad de las unidades a 30 kilómetros por hora, para generar demoras y cancelaciones.