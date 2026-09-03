Crueldad extrema: un lobo marino fue baleado, agonizó varios días y murió

Un lobo marino de un pelo murió después de atravesar varios días de agonía tras recibir un disparo en Santa Teresita, en el Partido de la Costa. El animal era un macho subadulto de aproximadamente dos metros de longitud y casi 200 kilos de peso, que fue encontrado en estado crítico debajo del muelle.

El operativo comenzó durante la mañana, cuando la Fundación BioCosta recibió un aviso sobre la presencia de un animal varado en la playa. Al llegar, los rescatistas advirtieron que el lobo marino no reaccionaba ante la presencia humana, una señal que les resultó especialmente preocupante.

Los elementos encontrados en el cuerpo del lobito

"En estos casos los animales siempre son de responder porque son animales salvajes y son agresivos", explicó Gastón Delgado, uno de los rescatistas que llegó hasta el lugar. Al revisar al ejemplar, el equipo detectó en el hombro derecho un orificio compatible con una herida de bala. De inmediato se comunicaron con los veterinarios de la Fundación Mundo Marino para organizar el traslado.

El tamaño del animal hizo que el operativo requiriera una logística especial. Antes de trasladar a un ejemplar de esas dimensiones, los rescatistas deben evaluar si puede ser atendido en el lugar o si su estado exige llevarlo a un centro especializado.

En este caso, el deterioro era demasiado grave. El lobo marino fue trasladado al Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, ubicado en San Clemente del Tuyú, donde el equipo veterinario intentó estabilizarlo.

Pero el animal murió poco después de su ingreso. La necropsia permitió determinar la dimensión del daño que había provocado el proyectil: "El proyectil provocó una fractura grave del hueso y una contusión pulmonar, lesiones que le causaron dolor y molestias intensas, afectaron su movilidad y comprometieron seriamente su estado general", explicó Juana Caferri, médica veterinaria de la Fundación Mundo Marino.

Un lobo marino fue baleado, agonizó varios días y terminó muriendo

La herida no era reciente. Al momento del rescate, presentaba signos de infección y varios días de evolución: "Había un fuerte olor pútrido y alteraciones en los tejidos compatibles con varios días de evolución", precisó la especialista.