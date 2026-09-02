No la ven: el salario mínimo actual compra la mitad de carne vacuna que el que había cuando asumió Milei

"Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas", aseguraba el cantautor Atahualpa Yupanqui en su famosa canción "El arriero va", que fue escrita en 1944 cuando, entre otros hechos, el peronismo todavía nunca había gobernado en la Argentina. Aunque según parece, el paso del tiempo no cambió esa realidad, ya que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), con el salario mínimo actual se puede comprar la mitad de carne que se podía adquirir con ese haber en octubre de 2023, antes de que asuma Javier Milei.

Es que mientras que cuando Alberto Fernández era presidente el sueldo más bajo era de 132.000 pesos, en este momento la cifra llegó a 380.000 pesos. De acuerdo a esta elaboración, mientras que hace años se podían conseguir 42,6 kilogramos de asado a 3.097,23 pesos el kilo, en la actualidad que vale 16.708,23 pesos, sólo se pueden conseguir 23 kilos, sólo un poco más de la mitad.

Los aumentos abruptos de la carne imposibilitaron su consumo en los sectores más atrasados de la economía.

Si bien el asado ya quedó lejos de ser el corte popular de la parrilla en cuanto a la posibilidad del bolsillo y el precio internacional que maneja, esta realidad se replica en otros cortes más bien accesibles, en los que también se ve una tendencia en la cual queda demostrado que la proteína de la carne vacuna es cada vez más excluyente en la nutrición de las familias argentinas.

El ejemplo más claro de todo esto es la carne picada, que pasó de costar 2.065,09 pesos en 2023 a 10.554,13 pesos en la actualidad. La diferencia es clarísima: mientras que antes con un salario mínimo se compraban 63,9 kilogramos de este corte con el que se hacen albóndigas, hamburguesas caseras y salsas boloñesas -entre otras cosas-, en el presente también se achica todo a casi la mitad, y sólo se pueden adquirir 36,4 kilogramos.

La carne picada costaba 2.065,09 pesos en 2023 y pasó a estar en 10.554,13 pesos en la actualidad.

Las hamburguesas de supermercado, las que están envasadas, también manifestaron estos problemas que alejan al producto de un consumo popular. El ejemplo se sostiene en una variación de precios profunda. El paquete de cuatro unidades en 2023 costaba 1.353,47 pesos y en la actualidad está a 8.192,31 pesos.

A la hora de las milanesas que tan comunes eran para las y los argentinos durante tantos años, el golpe también se sintió. Mientras que la paleta, ese corte más común para esta elaboración, estaba 3.062,96 pesos en 2023, en la actualidad vale 17.186,26 pesos. Es decir que en el pasado se adquirían 43,1 kilogramos con un salario mínimo y en la actualidad sólo se pueden comprar 22,3 kilogramos. Así no hay ni mesa ni parrilla que aguante.