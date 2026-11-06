Plazo fijo en 2026: ¿sigue siendo una buena opción para ahorrar?

Durante años, el plazo fijo fue una de las herramientas más utilizadas por los argentinos para proteger sus ahorros. Su funcionamiento sencillo, la posibilidad de conocer de antemano cuánto se va a cobrar y la facilidad para constituirlo desde el home banking lo convirtieron en una alternativa habitual para quienes prefieren evitar inversiones complejas. Sin embargo, el escenario económico de 2026 volvió a poner sobre la mesa una pregunta importante: ¿alcanza con ganar intereses para mantener el poder adquisitivo?

Con una inflación que se mueve a un ritmo diferente al de años anteriores y tasas bancarias que varían según la entidad, la rentabilidad del plazo fijo ya no puede analizarse únicamente a partir de cuánto dinero se recibe al vencimiento. La verdadera comparación está entre los intereses obtenidos, el aumento de los precios y las alternativas disponibles para administrar los ahorros.

Qué está pasando con las tasas de plazo fijo en Argentina

El contexto actual muestra un panorama bastante diferente al de los períodos de inflación más elevada. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de septiembre de 2026 fue del 1,9% mensual, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%.

Por su parte, los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostraban que, hacia el 20 de octubre, la tasa BADLAR de bancos privados se ubicaba en torno al 23,25% nominal anual, mientras que la TAMAR rondaba el 24,38%. Estas referencias corresponden a determinados depósitos bancarios y no representan necesariamente la tasa que recibe un pequeño ahorrista al constituir un plazo fijo tradicional.

La diferencia es importante porque cada banco puede ofrecer condiciones distintas. Algunas entidades buscan captar depósitos con tasas más competitivas, mientras que otras ofrecen rendimientos menores, especialmente cuando se trata de clientes que ya tienen una cuenta abierta.

Por eso, comparar bancos antes de invertir puede ser tan importante como decidir si conviene hacer un plazo fijo.

¿El plazo fijo le gana a la inflación en 2026?

Esta es probablemente la pregunta más relevante para quienes buscan preservar el valor de sus pesos.

Un plazo fijo tradicional ofrece una tasa conocida al momento de constituirlo, pero la inflación futura no se puede determinar con exactitud. Eso significa que la ganancia nominal no siempre se traduce en una ganancia real.

Por ejemplo, si una persona invierte $1.000.000 durante 30 días a una tasa nominal anual del 24%, al finalizar el período recibiría aproximadamente $19.726 en intereses, considerando un cálculo sobre 365 días. El monto total sería cercano a $1.019.726.

A primera vista, el resultado parece positivo porque el saldo aumentó. Sin embargo, si durante esos mismos 30 días los precios subieran un 2,2%, el dinero habría perdido algo de capacidad de compra, a pesar de haber generado intereses.

En cambio, si la inflación del período fuera del 1,5%, el rendimiento permitiría conservar el poder adquisitivo y obtener una pequeña ganancia real.

La clave no está únicamente en cuánto paga el banco, sino en qué ocurre con los precios mientras el dinero permanece inmovilizado.

Cómo calcular cuánto se puede ganar antes de invertir

Una de las ventajas del plazo fijo es que permite conocer su rendimiento nominal desde el principio. Sin embargo, comparar manualmente las condiciones de diferentes bancos puede resultar incómodo, especialmente cuando las tasas cambian con frecuencia.

Para simplificar ese análisis, herramientas como el simulador de plazo fijo permiten ingresar un monto, seleccionar un período y evaluar las alternativas disponibles en distintas entidades financieras.

Este tipo de calculadoras resulta útil para responder preguntas concretas: cuánto rendirían $500.000 durante un mes, qué diferencia existe entre dos tasas anuales o cuánto cambia el resultado cuando se modifica el plazo de inversión.

También ayuda a entender un detalle que suele generar confusión: la tasa nominal anual no es lo mismo que el rendimiento de un depósito a 30 días. Una TNA del 24% no significa que el dinero aumentará un 24% en un mes, sino que esa tasa debe calcularse proporcionalmente según el período correspondiente.

Plazo fijo tradicional o UVA: qué diferencias existen

Aunque muchas veces se habla del plazo fijo como si fuera un único producto, en Argentina existen distintas modalidades.

Plazo fijo tradicional

Es la opción más conocida. El ahorrista deposita una cantidad de dinero durante un período determinado y recibe el capital junto con los intereses pactados al vencimiento.

Su principal ventaja es la previsibilidad del resultado nominal. Desde el primer día se conoce cuánto dinero se cobrará, siempre que la entidad cumpla sus obligaciones.

La contrapartida es que no ofrece protección automática frente a la inflación. Además, el plazo fijo tradicional generalmente no permite retirar el dinero antes del vencimiento, cuyo plazo mínimo habitual es de 30 días.

Plazo fijo UVA

El plazo fijo UVA tiene una lógica diferente. Su capital se actualiza mediante la Unidad de Valor Adquisitivo, vinculada al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la evolución de los precios.

Esto permite que el instrumento incorpore un mecanismo de ajuste por inflación, aunque sus condiciones de permanencia son distintas a las de un plazo fijo tradicional.

Según el BCRA, el plazo mínimo del plazo fijo UVA es de 90 días. Por eso, puede ser una alternativa para quienes priorizan preservar el poder adquisitivo y no necesitan disponer de ese dinero en el corto plazo.

En ambos casos, conviene revisar las condiciones específicas antes de constituir el depósito.

El plazo fijo frente al dólar y otras alternativas de ahorro

Para muchos argentinos, ahorrar también significa pensar en dólares. Esa preferencia tiene una explicación histórica, vinculada con los períodos de devaluación, inflación y pérdida del poder adquisitivo del peso.

Sin embargo, el dólar y el plazo fijo responden a lógicas diferentes. Mientras que el primero permite mantener ahorros denominados en moneda extranjera, el segundo genera intereses en la moneda del depósito.

Si el tipo de cambio permanece relativamente estable durante determinado período, un plazo fijo en pesos puede ofrecer un rendimiento superior al de conservar dólares sin invertirlos. En cambio, una suba pronunciada del dólar puede modificar rápidamente esa comparación.

También existen alternativas como los fondos comunes de inversión de mercado monetario, que suelen ofrecer mayor flexibilidad para disponer del dinero, aunque sus rendimientos no están garantizados de la misma manera que una tasa fija pactada.

La elección depende del objetivo del ahorro. No es lo mismo reservar dinero para pagar una obligación dentro de 30 días que reunir fondos para una compra importante dentro de un año.

La importancia de comparar antes de tomar una decisión

Uno de los cambios más interesantes en los hábitos financieros es que cada vez existen más herramientas digitales para consultar tasas, calcular intereses y comparar productos sin necesidad de ir personalmente a una sucursal.

En este contexto, plataformas de información financiera como iKiwi Argentina reúnen recursos para analizar distintas opciones de ahorro y financiamiento, facilitando el acceso a datos que antes podían resultar difíciles de comparar.

El beneficio de estas herramientas no consiste en reemplazar el criterio personal, sino en ayudar a tomar decisiones con información más clara.

Antes de constituir un depósito, también es recomendable consultar las condiciones oficiales de cada entidad, verificar la tasa ofrecida en ese momento y comprobar si existen restricciones relacionadas con el monto o el plazo elegido.

Cuándo puede convenir hacer un plazo fijo

El plazo fijo todavía puede cumplir una función útil dentro de una estrategia financiera personal, especialmente cuando el objetivo es administrar pesos que no se necesitarán inmediatamente.

Entre las situaciones en las que puede resultar conveniente aparecen:

Ahorros de corto plazo: cuando existe una fecha aproximada en la que se necesitará utilizar el dinero.

cuando existe una fecha aproximada en la que se necesitará utilizar el dinero. Preferencia por la previsibilidad: cuando se busca conocer de antemano el rendimiento nominal.

cuando se busca conocer de antemano el rendimiento nominal. Administración de excedentes: para evitar que fondos temporalmente disponibles permanezcan sin generar intereses.

para evitar que fondos temporalmente disponibles permanezcan sin generar intereses. Diversificación: como parte de una estrategia que también contemple liquidez y otras alternativas de inversión.

De todos modos, no conviene inmovilizar en un plazo fijo el dinero destinado a emergencias o gastos imprevistos. La falta de liquidez puede convertirse en un problema si aparece una necesidad antes del vencimiento.

Ahorrar en 2026 exige mirar más allá de la tasa

La evolución de la economía argentina obliga a prestar atención a variables que antes podían quedar en segundo plano. Cuando la inflación se desacelera, las tasas nominales también pueden reducirse, pero eso no significa necesariamente que todas las inversiones pierdan atractivo.

Lo relevante es analizar el rendimiento real, el plazo de disponibilidad del dinero y el riesgo que cada persona está dispuesta a asumir.

El plazo fijo no desapareció como herramienta de ahorro ni garantiza, por sí solo, proteger los pesos frente a cualquier escenario económico. Su utilidad depende de la tasa ofrecida, de la inflación durante el período y de las necesidades concretas del ahorrista.

En definitiva, la mejor decisión no siempre es elegir el banco que anuncia la tasa más alta, sino encontrar una alternativa coherente con el destino que tendrá ese dinero. En un contexto donde las condiciones financieras pueden cambiar de un mes a otro, comparar, calcular y revisar los números sigue siendo fundamental para cuidar los ahorros.