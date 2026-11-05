Papa León XIV en Argentina: agenda en CABA, Luján y qué cosas están prohibidas llevar

La Argentina se prepara para recibir al papa León XIV, quien desarrollará una intensa agenda de actividades entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante su estadía, el líder de la Iglesia católica visitará distintos puntos de Buenos Aires, viajará a Córdoba y cerrará su recorrido con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita incluirá un encuentro privado con el presidente Javier Milei, reuniones con representantes de distintos sectores sociales, celebraciones religiosas y actividades con jóvenes. Además, se desplegará un importante operativo de seguridad y transporte para facilitar la participación de los fieles.

La Argentina se prepara para recibir al papa León XIV

Domingo 8 de noviembre

La primera jornada oficial de León XIV en Buenos Aires estará marcada por las actividades institucionales y su encuentro con las principales autoridades del país.

A las 17:00, el pontífice visitará el Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Allí rendirá homenaje en uno de los espacios históricos más representativos de la independencia argentina.

Posteriormente, a las 17:20, participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada. Media hora más tarde, a las 17:50, mantendrá una reunión privada con Javier Milei.

El papa León XIV llega el próximo domingo

La jornada concluirá a las 18:30 en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, donde el Papa encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Durante la actividad pronunciará uno de los discursos previstos para su visita.

Lunes 9 de noviembre

El segundo día de actividades comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde León XIV se encontrará con el personal de la institución y las personas que reciben asistencia. El cronograma contempla un saludo del pontífice durante la recorrida.

A las 11:30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, uno de los encuentros religiosos más importantes de su paso por la Ciudad.

La Ciudad se prepara para la visita del papa León XIV

Por la tarde, la agenda continuará en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo. También mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

El cierre de la jornada será en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, donde celebrará las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales. Finalmente, compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre

La tercera jornada llevará al papa León XIV fuera de Buenos Aires. El martes 10 de noviembre, el avión papal despegará a las 7:30 rumbo a Córdoba, con llegada prevista al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9:00.

Una hora después, a las 10:00, el pontífice celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Uno de los momentos más esperados será la misa del miércoles 11 de noviembre en Luján

Durante la tarde regresará a Buenos Aires para encabezar otra de las actividades centrales de su visita: una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, prevista para las 20:15. Allí también pronunciará un discurso.

Miércoles 11 de noviembre

El último día de la visita tendrá como protagonista a la ciudad de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. El miércoles 11 de noviembre, a las 10:00, León XIV celebrará una misa en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia está prevista hasta las 12:00 y contará con un operativo especial para recibir a los fieles.

Antes de la celebración, el pontífice recorrerá en el papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta Plaza Belgrano, para saludar a las personas que se acerquen.

Además, se instalarán pantallas gigantes con sonido en diferentes puntos de la ciudad para que quienes no puedan ingresar a las inmediaciones de la Basílica sigan la ceremonia en tiempo real.

La despedida oficial se realizará posteriormente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde el Papa partirá tras finalizar su visita a la Argentina.

Cortes de tránsito y horarios de ingreso a la Basílica de Luján

El operativo de seguridad contempla restricciones vehiculares y controles de acceso que comenzarán varios días antes de la misa.

Viernes 6 de noviembre . Comenzarán los cortes vehiculares en la zona del evento a las 20 horas

. Comenzarán los cortes vehiculares en la zona del evento a las 20 horas Sábado 7 y domingo 8 . El acceso a la Basílica permanecerá habilitado hasta las 22:00.

. El acceso a la Basílica permanecerá habilitado hasta las 22:00. Martes 10 . Desde las 12 del mediodía se implementarán cortes en los accesos vehiculares a Luján . Desde ese momento habrá restricciones para retroceder por los sectores afectados, por lo que se recomienda llegar con provisiones

. Desde las 12 del mediodía se implementarán cortes en los accesos vehiculares a . Desde ese momento habrá restricciones para retroceder por los sectores afectados, por lo que se recomienda llegar con provisiones Martes 10 . Desde las 16 se habilitarán los Patios de Nuestra Señora de Luján, con ingreso por orden de llegada

. Desde las 16 se habilitarán los Patios de Nuestra Señora de Luján, con ingreso por orden de llegada Martes 10 . A las 18 empezarán el festival y la vigilia en la Posta del Encuentro, dentro del Parque San Martín

. A las 18 empezarán el festival y la vigilia en la Posta del Encuentro, dentro del Parque San Martín Miércoles 11 . De 00:00 a 06 el ingreso peatonal a Plaza Belgrano estará reservado exclusivamente para quienes cuenten con invitación

. De 00:00 a 06 el ingreso peatonal a Plaza Belgrano estará reservado exclusivamente para quienes cuenten con invitación Miércoles 11. De 10 a 12se desarrollará la misa encabezada por León XIV

Debido a la cantidad de personas que se espera recibir, se establecieron condiciones específicas para el ingreso a los sectores

Las autoridades recomiendan organizar los traslados con anticipación, especialmente para quienes tengan previsto pasar la noche en la ciudad. Debido a la cantidad de personas que se espera recibir, se establecieron condiciones específicas para el ingreso a los sectores destinados a los fieles.

Entre los elementos permitidos se encuentran:

Bolsas de dormir, aislantes y linternas de mano

Termos, mates, botellas de agua y recipientes plásticos

Gorras, protector solar y repelente

Abrigos, capas de lluvia y paraguas plegables

Alimentos, utensilios descartables y bolsas de residuos

Papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos

Cargadores portátiles o powerbanks

Binoculares pequeños

Bolsos y mochilas de hasta 15 litros

Banderas sin asta de hasta 2 por 2 metros

Reposeras y sillas plegables

El operativo también contempla restricciones sobre determinados elementos por cuestiones de seguridad

El operativo también contempla restricciones sobre determinados elementos por cuestiones de seguridad. No estará permitido ingresar con:

Mascotas, excepto perros de asistencia

Bebidas alcohólicas y envases de vidrio

Armas y elementos punzocortantes

Drones, láseres y punteros láser

Valijas y mochilas de más de 15 litros

Pirotecnia y líquidos inflamables

Bicicletas, monopatines, rollers y cascos

Computadoras y walkie-talkies

Paraguas no plegables, bastones y astas rígidas

Palos de selfie de 20 centímetros o más y objetivos fotográficos desmontables

Carpas, sombrillas, megáfonos y bocinas de aire

Con cuatro días de actividades, misas y encuentros institucionales, la visita del papa León XIV a la Argentina tendrá su cierre en Luján el miércoles 11 de noviembre. La celebración frente a la Basílica será el último gran encuentro con los fieles antes de su partida desde Ezeiza.