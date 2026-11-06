Dallys Ferreira tenía los ahorros en el banco Ueno de Paraguay: "Tienen que devolver todo"

La actriz y periodista Dallys Ferreira expresó su preocupación y angustia tras perder el acceso a sus fondos tras la caída de "Ueno Bank" en Paraguay, donde tenía los ahorros que había reunido a lo largo de su vida. Lo hizo a través de una publicación en redes sociales, en la que expuso la difícil situación en la que se encuentran ella y miles de ciudadanos paraguayos. Asimismo, criticó a los políticos por no brindar soluciones al conflicto.

"Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia. Más allá de mi rol de periodista, yo me veo profundamente afectada por lo que está pasando con Ueno Bank. Y escucho tantos discursos de políticos populistas que nada hacen por la ciudadanía, tratando de quitar provecho de esta situación", expresó.

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"Lo único que quiero decir es que tienen que devolver todo y cada centavo a los ahorristas y los fondos públicos", suplicó desde su plataforma.

En ese sentido, apuntó contra los sectores políticos que salieron a hablar tras la crisis política: "El Banco Central del Paraguay tiene el deber y la obligación de que cada dinero producto del esfuerzo, del trabajo de los paraguayos —yo me incluyo entre ellos— tiene que ser devuelto", agregó.

Asimismo, rechazó las propuestas sobre la entrega de montos parciales de cobertura: "Ahora se está hablando de devolver 228 millones, de devolver 10 millones, de devolver 40... Tienen que devolver todo el dinero. Dejen de clasificar a los ahorristas desmereciendo quién merece más o merece menos su propio dinero", enfatizó.

En declaraciones al medio TN, la periodista señaló directamente a Santiago Peña como responsable de que los ciudadanos hayan confiado en la entidad financiera: "Yo confié en este banco, confié escuchándole a Santiago Peña, escuchándole a Miguel Vázquez, que es el CEO, fundador de esto, escuchando al presidente Carlos Carballo, que ya renunció del Banco Central del Paraguay. A los que creí no están", declaró.

Y confesó: "A mí me afecta profundamente, me afecta muchísimo porque mis ahorros están allí de muchos años".

Según su relato, se llevó una sorpresa cuando intentó entrar a hacer un movimiento en su cuenta: "Yo entré a mi aplicación para tratar de transferir fondos y ya ninguno pudo acceder más y se bloqueó el banco".



