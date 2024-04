Quién es Valentín, el mendocino que triunfa en el mundo con su original método de entrenamiento

Es casi un hecho que país que visites, país que tendrá al menos a un argentino esperándote. Según cálculos oficiales, hay más de 600.000 argentinos en todo el mundo, y según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2001 hay más de 800.000. Se calcula que sus descendientes serían alrededor de 1.900.000. Sin embargo, de acuerdo con el censo que se llevó a cabo en 2010, el número de argentinos que vive en otros países es 980 mil.

Entre los países que elegimos, España, Estados Unidos e Italia son los preferidos. Y el claro ejemplo de esto es sin dudas es Valentín Quiroga, licenciado en Educación Física y que a lo largo de su corta vida ha trabajado con más de 300 clientes tanto en Argentina, como España, Italia, Australia, Dinamarca, Panamá, Chile y México. Una vez finalizada la pandemia, su vida dio un giro de 180° al emprender un largo viaje que lo llevó a recorrer más de 10 países.

Y desde entonces, su carrera profesional y, sobre todo, su vida en general no han dejado de crecer: próximamente estará desembarcando en Miami con un gimnasio. "El momento en que decidí dejar Argentina fue el resultado de un proceso profundo de reflexión en el que sentí que había más por descubrir y experimentar en mi vida profesional. El viaje hacia nuevas oportunidades comenzó en mi mente, a través de la lectura y la proyección", le contó Valentín a BigBang .

A lo largo de su vida, Valentín ha asistido a múltiples conferencias internacionales con referentes destacados del campo del fitness en lugares como Las Vegas, Melbourne, Londres y Chile, y además dio charlas en Mendoza (Argentina). Según le explicó a este sitio, su manera de entrenar está enfocado en las pesas, nutrición y comportamiento humano acorde al objetivo de cada persona. Su práctica está basada en la evidencia científica y es por ello que es el mentor de un gran número de clientes.

El objetivo del también coach deportivo es que sus clientes "sean los arquitectos de sus vidas". "Los cambios a nivel físico se logran con el entrenamiento, pero la verdadera transformación se encuentra a nivel mental cuando se alinean los hábitos, la disciplina y la constancia. De esta manera, el desafío es progresar constantemente en vez de buscar perfección efímera", explica y agrega que su vocación como entrenador personal "se gestó a los 14 años" cuando se inscribió en un gimnasio.

Quiroga abrirá su propio local en Miami.

En aquel momento, Quiroba se debatía entre dos opciones: ser programador o dedicarse a la enseñanza de educación física. Y, a simple vista, la decisión fue la correcta. Junto a su esposa, Sofía Camaño, Valentín ya lleva recorridos más de 10 países y estará abriendo su propio espacio en la ciudad de Miami. "El local contará con un diseño que fusiona un templo Griego y una Villa Italiana, con una sala de pesas y equipos de primera calidad, un espacio amplio de relajación, libros, plantas, arte y un sector específico para charlas educacionales.", le explicó el joven mendocino a este portal, entusiasmado con el proyecto.

La entrevista completa a Valentín Quiroga

¿Cómo es y en qué destaca tu concepto de gimnasio privado y método de entrenamiento personalizado?

- Mi concepto de gimnasio privado y método de entrenamiento personalizado se destaca por ofrecer un ambiente diseñado meticulosamente para potenciar la experiencia de entrenamiento y garantizar resultados óptimos para cada cliente.

Tras años de experiencia como personal trainer en diversos gimnasios, he comprendido la importancia de proporcionar una guía integral y un entorno que respalde el proceso de entrenamiento. Entender que el entrenamiento va más allá de la mera actividad física, requiere una atención cuidadosa a cada detalle.

En mi visión, un gimnasio privado no solo ofrece las comodidades habituales, como música estimulante, un ambiente limpio y agradable, y acceso a alimentos y bebidas saludables, es un ambiente de aprendizaje. Se trata de crear un espacio donde los clientes se sientan completamente inmersos en su experiencia de entrenamiento, con elementos que estimulen los sentidos y fomenten la conexión con su cuerpo.

Además, mi enfoque se centra en la personalización total. Esto implica una escucha activa y profunda de las necesidades y objetivos individuales de cada cliente, seguido de un diseño cuidadoso de planes de entrenamiento adaptados específicamente para ellos. Así, garantizamos que cada movimiento sea ejecutado con la técnica adecuada y que cada sesión de entrenamiento sea efectiva y segura.

Más allá de los aspectos físicos del entrenamiento, considero que el gimnasio privado también ofrece una plataforma para construir una comunidad. Aquí, personas con estilos de vida similares pueden conectarse, compartir experiencias y apoyarse mutuamente en su búsqueda de bienestar. Muchas relaciones significativas, tanto personales como profesionales, han surgido en este entorno, lo que demuestra el valor de crear un espacio donde todos puedan crecer juntos.

Mi concepto de gimnasio privado y método de entrenamiento personalizado se basa en la atención a los detalles, la personalización total y la creación de una comunidad sólida que respalde el crecimiento y el bienestar de cada individuo.

Un día decidiste dejar Argentina. ¿Cómo se dio ese salto? Cómo fue que decidiste darle prioridad a tu profesión en otro suelo?

El viaje hacia nuevas oportunidades comenzó en mi mente, a través de la lectura y la proyección. Esta exploración mental me llevó primero a participar en conferencias internacionales relacionadas con mi profesión. Una vez que empecé, no pude detenerme. Descubrir otras partes del mundo, interactuar con su gente y sumergirme en su cultura se convirtió en una experiencia profundamente enriquecedora.

Me apasiona lo que hago. Acompañar a las personas en su viaje de transformación física y emocional es algo que me llena de gratificación. Descubrí que, independientemente del idioma que se hable o del país en el que me encuentre, todos somos parte de la misma especie humana, regida por los mismos principios fundamentales. Esta comprensión me permitió llevar mi práctica a clientes en más de siete países diferentes.

El deseo de crecimiento personal y profesional me impulsó a dar el salto hacia nuevos horizontes, y el camino que he recorrido desde entonces ha sido una aventura emocionante y gratificante.

¿Cómo y cuándo fue que decidiste que ser personal trainer era tu vocación?

- Mi vocación como entrenador personal se gestó a los 14 años, cuando tomé la decisión de inscribirme en un gimnasio y comprometerme seriamente con la transformación de mi cuerpo. En aquellos años de adolescencia, mientras desarrollaba mi personalidad, mi futuro no estaba del todo claro para mí. Sin embargo, cuando llegué al último año de la escuela, tuve que tomar una decisión crucial respecto a mi carrera profesional. En ese momento, me debatía entre dos opciones: ser programador o dedicarme a la enseñanza de educación física.

Con varios años de experiencia deportiva a mis espaldas y tras haber dedicado un tiempo considerable al entrenamiento en el gimnasio, me encontraba inmerso en un estilo de vida que verdaderamente disfrutaba. Para tomar una decisión informada sobre mi futuro, decidí llevar a cabo una exhaustiva investigación, hablando con numerosos profesionales del campo para comprender mejor su trabajo y su rutina diaria. Fue este proceso de indagación lo que me permitió discernir con claridad.

Finalmente, opté por descartar la idea de pasar largas horas frente a una computadora programando, ya que no se alineaba con el estilo de vida que anhelaba. En su lugar, decidí seguir el camino de la educación física. A medida que avanzaba en mis estudios, fui descubriendo diversas ramas y materias dentro de la profesión que capturaron mi interés, tales como la fisiología, la anatomía y el entrenamiento físico.

Esta trayectoria de autodescubrimiento y exploración me llevó a afirmar con convicción que mi verdadera pasión reside en ayudar a otros a alcanzar sus metas de bienestar físico y emocional, consolidando así mi vocación como entrenador personal.

Al igual que vos, son muchos los argentinos que se vuelven emprendedores y trotamundos ¿Por qué creés que ocurre esto?

- El fenómeno de emprendedores argentinos que se aventuran alrededor del mundo puede atribuirse a varios factores interrelacionados. En primer lugar, como seres humanos, tenemos una innata curiosidad y sed de exploración. Este impulso nos lleva a buscar nuevas experiencias, culturas y perspectivas.

En segundo lugar, nuestras prioridades han evolucionado con el tiempo. Antes, el objetivo principal podía ser la adquisición de bienes materiales como una casa, un automóvil y la formación de una familia. Sin embargo, en la actualidad, existe una creciente valoración de la libertad individual y la capacidad de diseñar nuestra vida según nuestros propios deseos y pasiones, más allá de las expectativas sociales preestablecidas.

Esta transformación cultural nos lleva a cuestionarnos qué queremos realmente para nuestra vida, y nos brinda la oportunidad de elegir caminos menos convencionales que nos permitan satisfacer nuestras aspiraciones personales.

Si bien es cierto que Argentina enfrenta desafíos económicos y sociales, el acceso a la tecnología y la globalización han ampliado nuestras perspectivas. Los avances tecnológicos, en particular, han democratizado el acceso a la información y han abierto nuevas posibilidades de trabajo y colaboración a nivel internacional.

La combinación de una búsqueda de libertad individual, la reevaluación de las prioridades personales y las oportunidades proporcionadas por la tecnología han contribuido al fenómeno de emprendedores argentinos que optan por explorar el mundo en busca de nuevas oportunidades y experiencias.

¿Qué fue lo que te marcó tras tantos meses de encierro a causa de la pandemia?

- Fue un período extremadamente desafiante para mí, como para muchos otros. Experimenté sensaciones de restricción y limitación que nunca había experimentado antes. El confinamiento me dejó encerrado, incapaz de aprovechar plenamente mis días y enfrentando incertidumbre sobre el futuro.

A pesar de las dificultades, mi mentalidad optimista me impulsó a encontrar oportunidades en medio de la adversidad. Afortunadamente, años atrás había desarrollado un sistema online para el seguimiento y entrenamiento de mis clientes en otros países. Este sistema, combinado con los avances tecnológicos, se convirtió en un recurso invaluable durante la pandemia.

A través de plataformas digitales, pude continuar brindando apoyo y entrenamiento a más de 100 personas, permitiéndoles mantenerse comprometidas con sus objetivos de salud y bienestar, incluso en medio de la crisis global.

Este período de adaptación y transformación marcó un punto de inflexión tanto en mi vida profesional como personal. Me enseñó la importancia de la flexibilidad, la innovación y la resiliencia en tiempos de crisis. También reafirmó mi compromiso con mi trabajo y mi capacidad para superar los desafíos con determinación y creatividad.

La pandemia fue un momento difícil, pero también fue una oportunidad para crecer, adaptarse y encontrar nuevas formas de prosperar en un mundo cambiante.

Siempre se dice que el argentino no conquista el mundo porque no quiere o no se lo propone...¿Coincidís en esta afirmación considerando la capacidad de adaptación que tenés vos y muchos otros?

- Coincido en que Argentina cuenta con individuos altamente capacitados y talentosos en diversos campos. Sin embargo, es cierto que el entorno muchas veces puede presentar desafíos significativos que dificultan el pleno desarrollo y la expansión a nivel global.

La capacidad de adaptación y resiliencia de los argentinos es innegable. Hemos aprendido a enfrentar obstáculos y adversidades con determinación y creatividad, lo que nos ha permitido superar situaciones difíciles y salir adelante.

Creo que la afirmación de que "el argentino no conquista el mundo porque no quiere o no se lo propone" puede tener algo de verdad en el sentido de que tenemos mucho para dar y muchas veces elegimos el camino conocido o la zona de confort. A su vez, no menor, enfrentamos obstáculos estructurales en Argentina que no incentivan ni apoyan las ideas y el trabajo de aquellos que buscan prosperar, las condiciones no son óptimas y esto hace muy difícil el camino. No es un mero "querer" o "proponer", el entorno es importante.

Sin embargo, también hay que reconocer que muchos argentinos han logrado destacarse a nivel mundial en diferentes ámbitos, demostrando su capacidad de adaptación, innovación y perseverancia. En mi caso personal, el haber crecido y desarrollado en Argentina me ha brindado una sólida base de habilidades y una mentalidad resiliente que me ha permitido enfrentar y superar desafíos tanto a nivel local como internacional.

Aunque existen desafíos y limitaciones en el entorno argentino, la capacidad de adaptación, creatividad y resiliencia de los argentinos son cualidades que nos han permitido sobresalir en diversos ámbitos a nivel mundial.

¿Qué consejos le puedes dar a aquellos que buscan un cambio físico para mejorar principalmente su salud, pero que no son constantes a la hora de ponerse ese objetivo?

- Creo que es fundamental para aquellos que buscan un cambio físico para mejorar su salud, pero luchan con la constancia, tomar consciencia de sus deseos y convertirlos en acciones concretas. El concepto del "puente entre el deseo y el comportamiento" es esencial. A menudo, nuestras acciones no reflejan nuestras intenciones, lo que puede generar frustración.

El proceso de maduración y crecimiento implica comprometernos con lo que es necesario para alcanzar nuestros objetivos, más allá de nuestros deseos inmediatos. Si deseas disfrutar de una buena salud y una vida plena, es crucial reflexionar sobre tus objetivos y tomar medidas para alcanzarlos.

No es necesario realizar cambios drásticos de inmediato. Comienza gradualmente incorporando ejercicio físico y hábitos alimenticios más saludables en tu vida diaria. Con el tiempo y la consistencia, estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en tu salud y bienestar a largo plazo.

Para aquellos que buscan un cambio físico para mejorar su salud, la clave está en tomar acciones consistentes y alineadas con sus objetivos, superando las barreras de la inercia y la complacencia.