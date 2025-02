Tech Forum se desligó del criptogate: "No tuvimos participación alguna en el manejo de los tokens"

El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA sigue creciendo y cada vez más actores buscan despegarse del proyecto que dejó a miles de inversionistas perjudicados. A pesar de los intentos del presidente Javier Milei de minimizar su papel en la promoción del activo digital, las explicaciones brindadas en su reciente entrevista con Jonatan Viale generaron más dudas que certezas. Tras la controversia, la empresa Tech Forum, fundada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, emitió un comunicado en el que intentó desligarse de la operatoria de $LIBRA: "No tuvimos participación alguna en el manejo de los tokens ni en la administración del dinero recaudado".

Hayden Davis y Javier Milei

Según indicaron, su rol se limitó a la consultoría y la organización de eventos, como el foro en el que Milei conoció a Hayden Davies, el creador del token. "No tenemos vínculo con los fondos obtenidos por Libra, no accedemos a ellos ni conocemos detalles más allá de la información de público conocimiento", aseguraron. Sin embargo, la relación entre Milei y los empresarios involucrados en el proyecto quedó en evidencia. El propio presidente reconoció haber conocido a Davies en un evento organizado por Tech Forum y justificó su difusión del token afirmando que le pareció "una herramienta interesante" para financiar a emprendedores argentinos sin acceso a créditos.

Aun así, intentó desvincularse del colapso del activo digital y responsabilizó a los inversores por asumir los riesgos de operar en este mercado: "Es como que alguien va y juega a la ruleta rusa y le tocó la bala". Las contradicciones en el discurso de Milei no pasaron desapercibidas. Por un lado, defendió el proyecto como un medio para fortalecer el ecosistema tecnológico del país. Por otro, aseguró que la mayoría de los afectados no son argentinos, sino estadounidenses y chinos, minimizando así el impacto local del escándalo. "No hay 44 mil damnificados, en el peor de los casos son 5 mil", afirmó sin ofrecer pruebas concretas.

Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, junto a Javier Milei

El presidente también intentó desviar la atención del caso atacando a la oposición y sugiriendo que las denuncias en su contra forman parte de una maniobra política. Sin embargo, la gravedad de la situación ya ha trascendido el ámbito partidario. La Justicia ha recibido denuncias que apuntan a una posible estafa y el Gobierno se vio obligado a solicitar la intervención de la Oficina Anticorrupción para investigar a todos los involucrados, incluido el propio Milei. Lejos de disipar las dudas, la estrategia del mandatario profundizó la crisis de credibilidad en torno a su figura.

Su intento de restarle importancia al escándalo y su falta de autocrítica han generado una fuerte reacción en el ámbito político y económico. Mientras Milei insiste en que su intención era ayudar a los emprendedores, la realidad es que miles de inversores se vieron perjudicados por la abrupta caída del valor de $LIBRA, y las explicaciones del presidente no alcanzan para despejar las sospechas sobre su responsabilidad en la difusión del proyecto. La polémica está lejos de terminar y, a medida que avancen las investigaciones, podrían surgir nuevos elementos que comprometan a los actores involucrados.

El comunicado de Tech Forum

"Ante el impacto generado en la opinión pública por el lanzamiento de la criptomoneda Libra, queremos aclarar nuestro rol en este proyecto para evitar confusiones.

Tech Forum es una sociedad creada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dedicada a la consultoría en criptoactivos y la organización de eventos para empresas tecnológicas. En abril del año pasado, organizamos un encuentro con referentes internacionales del mundo cripto, como Julian Peh, titular de Kip Protocol. También conocimos a Hayden Davies, CEO de Kelsier Ventures, en un evento similar en Denver. Ambos empresarios, con amplia trayectoria en el sector, contrataron a Tech Forum como consultora para brindarles asesoramiento comercial, técnico y en desarrollos conceptuales.

El pasado viernes, Kelsier Ventures y Kip Protocol, empresas a las que asesoramos, lanzaron la criptomoneda $Libra. Según el prospecto del proyecto, su objetivo era generar fondos para financiar a emprendedores locales con dificultades para acceder a créditos. Si bien consideramos que se trata de una iniciativa valiosa para el desarrollo económico, no tuvimos participación alguna en el manejo de los tokens ni en la administración del dinero recaudado.

Por este motivo, queremos ratificar nuestro accionar público y transparente. No tenemos vínculo con los fondos obtenidos por Libra, no accedemos a ellos ni conocemos detalles más allá de la información de público conocimiento proporcionada por la empresa.

Finalmente, reiteramos nuestra total disposición a la justicia y colaboraremos con cualquier investigación que se realice para esclarecer los hechos".