Tragedia en el Jockey Club de San Isidro: un rayo mató a cuatro caballos y lanzó a un cuidador tres metros por el aire

Una tragedia sacudió al Jockey Club de San Isidro, donde cuatro caballos murieron tras ser alcanzados por un rayo mientras se desarrollaba una práctica en la cancha número 6 del predio. La descarga eléctrica también afectó a un cuidador, que salió despedido varios metros y debió recibir asistencia médica.

Al momento del episodio, había 20 animales bajo la supervisión de un trabajador, quien también sufrió las consecuencias del impacto. La fuerza de la descarga fue tan intensa que el hombre voló aproximadamente tres metros y cayó de espaldas. Tras lo ocurrido, comenzó a recibir atención médica.

La descarga eléctrica también afectó a un cuidador, que salió despedido varios metros y debió recibir asistencia médica

En medio de la dramática situación, dos yeguas se desplomaron sobre el suelo, aunque, a diferencia de los cuatro caballos que perdieron la vida, lograron recuperarse.

Uno de los detalles que más llamó la atención después del incidente fue el estado de las vendas rojas que llevaban los animales en sus patas. Según trascendió, las protecciones se rompieron a la altura de los tobillos como consecuencia de la descarga.

Cayó un rayo y mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro. Otras dos también cayeron al piso, pero se recuperaron. https://t.co/yfHf9k5djj https://t.co/mo3cda6jPx — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 21, 2026

Por otra parte, personas cercanas al caso se refirieron al valor económico de los ejemplares que murieron y aclararon que "tienen un valor relativo, no son de los más caros".

El episodio provocó conmoción entre quienes frecuentan el Jockey Club y los aficionados a la actividad ecuestre. La magnitud de lo sucedido sorprendió incluso a los más experimentados, ya que no se recuerda un antecedente similar dentro de este deporte.