Tragedia en San Juan: siete servidores públicos murieron al caer un helicóptero cuando iban a combatir un incendio forestal

Una misión destinada a proteger vidas terminó convirtiéndose en una de las tragedias más dolorosas de los últimos tiempos. Siete personas murieron este miércoles luego de que un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se precipitara en una inhóspita zona del norte de San Juan, cuando se dirigía hacia La Rioja para colaborar en el combate de un incendio forestal.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San... — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

La aeronave había participado previamente de una capacitación sobre extinción de incendios forestales y tenía como destino final la provincia riojana. Sin embargo, poco después de las 10.30 se activó la señal de emergencia del helicóptero y comenzó una desesperada búsqueda que concluyó horas más tarde con la peor noticia: no hubo sobrevivientes. El accidente ocurrió en inmediaciones del campo Caballo Anca, un extenso predio fiscal de casi 64.000 hectáreas ubicado entre los departamentos sanjuaninos de Jáchal y Valle Fértil, un territorio deshabitado, de geografía montañosa y extremadamente difícil de recorrer.

La alarma se encendió cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió la activación del ELT (Emergency Locator Transmitter) correspondiente a la aeronave matrícula LV-KGR. De inmediato se desplegó un amplio operativo que incluyó aeronaves de Protección Civil, efectivos del Subcentro SAR Mendoza, Gendarmería Nacional y grupos especializados de la Policía de San Juan.

Pese a las enormes dificultades que presentaba el terreno, el helicóptero fue localizado alrededor de las 13. A partir de ese momento comenzó otra etapa: la recuperación de las víctimas y el inicio de las pericias para determinar qué provocó el siniestro. Desde Presidencia informaron que "la aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal".

El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de @EANAoficial recibió a las 10.30 hora local una activación de ELT de una aeronave, matrícula LV-KGR, con tres ocupantes a bordo. Su última posición conocida fue sobre el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan. pic.twitter.com/yoGJc7SXRZ — EANA (@EANAoficial) July 29, 2026

El comunicado agregó que "las causas del siniestro son materia de investigación" y que la Agencia Federal de Emergencias "permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados". La tragedia golpeó especialmente a la estructura de seguridad de San Juan.

Entre los fallecidos se encontraban cuatro de los principales responsables de coordinar emergencias en la provincia: Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. También perdieron la vida Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias y coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; y Rodrigo Aimetta, brigadista e instructor técnico de la capacitación.

Habiendo llegado a la zona del suceso a las 13 horas y localizada la aeronave con matrícula LV-KGR, se dio por concluida la labor del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de @EANAoficial. pic.twitter.com/Ll28W96XkF — EANA (@EANAoficial) July 29, 2026

La noticia provocó una profunda conmoción en la provincia. Desde Londres, donde se encontraba participando de reuniones con inversores internacionales, el gobernador Marcelo Orrego expresó su pesar a través de las redes sociales. "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos", escribió.

Luego destacó la trayectoria de los funcionarios fallecidos. "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta." Más tarde volvió a manifestarse para acompañar a los familiares de las víctimas. "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos", dijo.

Con profundo dolor acompaño a las familias, seres queridos y compañeros de quienes perdieron la vida en este trágico accidente.



Elevo una oración por su eterno descanso y envío un fuerte abrazo a todos los que hoy atraviesan este difícil momento. https://t.co/TdQdAUi4lL — Fabian Martin (@fabianmartinok) July 29, 2026

Y cerró: "El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria". También el vicegobernador Fabián Martín transmitió su pesar y aseguró que acompañaba "con profundo dolor a las familias, seres queridos y compañeros de quienes perdieron la vida en este trágico accidente". El operativo de rescate estuvo condicionado desde el comienzo por las características del terreno. Mientras algunos equipos ingresaron desde La Rioja debido a que los caminos ofrecían mejores condiciones de acceso, las patrullas que avanzaron desde San Juan debieron completar un recorrido de aproximadamente 13 kilómetros a pie luego de atravesar un puesto rural.