UBA en acción: desde el jueves 7 al sábado 9 de agosto en Floresta

Algunas de las actividades y servicios que ofrece son: atención odontológica, confección de prótesis dentales impresas en 3D, atención médica, análisis de sangre, confección de anteojos, asistencia veterinaria y asesoramiento jurídico/contable de manera gratuita.

En el marco del programa UBA en Acción, docentes y alumnos de las diferentes carreras y tecnicaturas de la Universidad de Buenos Aires llevan adelante jornadas solidarias destinadas a vecinos y vecinas de barrios vulnerables de la ciudad.

De esta manera la UBA pone a disposición un espacio para consulta y atención en diferentes especialidades entre los que se encuentran atención odontológica en consultorios móviles, óptica oftalmológica, medición de factores de riesgo cardiovascular, toma de peso, talla y presión arterial, medición de glucemia, consejería nutricional, prevención de adicciones y atención clínica veterinaria a caninos y felinos (desparasitación, vacunación antirrábica y asesoramiento en convivencia responsable).

También se brinda asesoramiento jurídico y contable y una jornada de habilidades socioemocionales y psicoeducación. Asimismo, los participantes podrán acceder a orientación vocacional y asesorarse sobre las becas que ofrece la Universidad, las distintas carreras para estudiar en la UBA, los programas UBA XXI, y el ingreso al Centro Universitario de Oficios.

La grilla completa:

Chivilcoy 1400 (Entre Camarones y Magariños Cervantes)

Jueves: atención odontológica, veterinaria y oftalmológica, asesoramiento jurídico y psicológico de 9 a 21 hs.

atención odontológica, veterinaria y oftalmológica, asesoramiento jurídico y psicológico de 9 a 21 hs. Viernes: atención odontológica de 9 a 21 hs.

atención odontológica de 9 a 21 hs. Sábado: atención odontológica, óptica-oftalmológica y veterinaria. Asesoramiento económico, jurídico y psicológico. Atención médica, toma de tensión arterial y glucemia, consejería nutricional, consejería kinésica, atención podológica, determinación de grupo y factor sanguíneo, electrocardiograma de 9 a 12:30 hs.

Acerca de UBA en Acción

Es el Programa Integral de Acción Comunitaria de la UBA, coordinado por la Secretaría de Extensión Universitaria, por el cual se realizan actividades solidarias dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad del área metropolitana. Abarca tres áreas principales: desarrollo comunal, educación no formal, y atención primaria de la salud. A través del mismo se articula el trabajo de docentes, investigadores y estudiantes de distintas facultades en diversos proyectos de ayuda.