Últimos días para inscribirse en los cursos de Agosto del Centro Universitario de Idiomas

Las inscripciones para los cursos del Centro Universitario de Idiomas (CUI) de este cuatrimestre finalizan este viernes, por lo que son las últimas horas para acceder a las opciones de dos, tres y cuatro meses de duración de los cursos iniciales para estudiar inglés, francés, italiano, portugués, alemán, chino, japonés, coreano, ruso, hebreo, español, catalán, latín y árabe. Si bien el CUI cuenta con sedes en el centro, la Facultad de Agronomía, y en los barrios de Belgrano y Caballito, las vacantes que quedan también permiten acceder a la versión virtual de los cursos, con la que se busca presentar una propuesta federal, que aspiraea llegar a todos los rincones del país.

Alumnos del Centro Universitario de Idiomas (CUI).

"La gran diversidad de herramientas que presenta el CUI hace posible que cada estudiante arme su plan de estudios de la forma que mejor se adapte a sus necesidades, mediante cursos sincrónicos o por plataforma, brindando una experiencia de aprendizaje flexible, organizada y efectiva. Además, el CUI también ofrece cursos de preparación para exámenes internacionales", aseguraron en una gacetilla del organismo.

Las inscripciones son abiertas para toda la comunidad y existe también la posibilidad de acceder a diferentes becas, promociones y beneficios, de acuerdo al idioma elegido y nivel alcanzado. En esta línea, el CUI brinda precio especial para alumnos, graduados y docentes de la UBA y Universidades Nacionales, un beneficio que se extiende también para los jubilados y pensionados. A su vez, los estudiantes de 16 y 17 años que realicen su primer curso de nivel en el CUI, tienen media beca.

Las clases del Centro Universitario de Idiomas (CUI).

"Los cursos cuentan con nivelación online gratuita, sin pago de matrícula y con equivalencias internacionales. Se otorgan certificados y diplomas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y, durante el cuatrimestre, habrá además talleres temáticos gratuitos (como el de lenguas originarias) y actividades culturales abiertas también a la comunidad", reportaron en el CUI.

La institución se presenta como "el principal espacio de enseñanza de lenguas extranjeras vinculado a la UBA". Además, "se ha consolidado como el mayor centro de formación de idiomas del país, dado su carácter federal, llegando así a todos los rincones de la Argentina, y acercándole a aquellas personas que tienen el interés o la necesidad de aprender una segunda lengua, la posibilidad de hacerlo".

El Centro Universitario de Idiomas (CUI) tiene cuatro sedes, además de propuestas virtuales.

"Cabe destacar que el enfoque del CUI no se limita a la enseñanza del idioma, sino que busca promover una visión integradora que fomente el diálogo entre culturas y realidades diversas. Este compromiso se refleja también en los beneficios y posibilidades otorgadas a estudiantes universitarios y de distintas organizaciones", precisaron en el comunicado en el cual dejaron la web y este teléfono: (011) 5353-3000.