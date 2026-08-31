Fatiga digital: la detención de Cerimedo potenció la derrota de Milei en las redes y el retroceso de su apoyo virtual

Las redes sociales, ese campo de batalla donde Javier Milei supo sacar una fuerte diferencia para llegar a la Casa Rosada, cambiaron por completo en relación al apoyo al presidente libertario y, a partir de la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia, la situación pareció agravarse mucho más, al punto de que las 417.000 menciones que hubo sobre el crimen por el que está preso el asesor comunicacional entre el 18 y el 27 de agosto, el 85,4% fueron negativas hacia el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Ad Hoc registró lo negativo del sentimiento digital sobre Javier Milei asociado a Fernando Cerimedo.

El análisis se desprende de un informe de la consultora AdHoc que evaluó como momento bisagra el escándalo de la cripto estafa $Libra, que manchó para siempre la imagen de honestidad con la que había llegado a la Presidencia el ex panelista de Intratables. A partir de ese punto de inflexión, el descenso de la imagen del mandatario en las redes sociales comenzó a retroceder hasta un punto que parece de no retorno.

"Inauguró la negatividad en la conversación sobre el presidente. Un escándalo nativo digital para un gobierno nativo digital. Cada escándalo de manera sucesiva profundizó el estigma", explicaron los autores del informe. La cuestión es que de las 13 millones de menciones a Milei que había en febrero de 2025 se pasaron a 3,7 millones en junio de 2026, lo que implica una reducción que es cercana al 70% y que grafica la desaparición de su figura del debate virtual.

El informe de Ad Hoc sobre fatiga digital reveló la caída marcada desde $Libra hasta el presente.

Otro de los temas que revela la existencia de un antes y un después de la presencia libertaria en redes es cuantitativo. El informe de la consultora registró cómo los "15 usuarios libertarios más destacados en la conversación sobre Milei perdieron capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público". De acuerdo a lo elaborado, no sólo estas figuras mencionan menos a Milei sino que, además, generar menos interacciones cuando se refieren a él. Mientras que en abril de 2026 mencionaron a Milei 5.022 veces, en julio ese número bajó a 3.697.

Una de las cuentas que el informe toma como ejemplo es la de Agarrá la Pala, la cual disminuyó las menciones a Milei en un 17,8% entre mayo y julio, con la consecuente merma en las interacciones en esas publicaciones, que disminuyeron un 39%. Un paneo que expone, además de un voluntario retiro de la agenda pública, lo poco que "paga" mencionarlo en términos de repercusiones positivas.

"Hablar sobre Milei 'paga' menos", de acuerdo al informe de Ad Hoc sobre fatiga digital de la imagen de Javier Milei.

La falta de "engagement" de la figura presidencial quedó en evidencia a la hora de analizar las repercusiones que hubo de las notas que brindó Milei en los espacios adictos a sus polítcas como Carajo! y Neura, las cuales tuvieron muchas menos visualizaciones y repercusiones en relación a las entrevistas que otorgó en 2025 y 2024, las cuales solían comerse la agenda pública e instalar los debates de las siguientes semanas.

Lo cierto es que desde $Libra hacia el presente también hubo otros escándalos que colaboraron en el retroceso de Milei en la agenda digital. El escándalo alrededor de la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la renuncia de José Luis Espert y, posteriormente, la del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, también colaboraron en la debacle.

Las entrevistas de amigos a Milei también se desplomaron, de acuerdo al informe de Ad Hoc sobre fatiga digital.

La interna libertaria también cumplió un rol en este debilitamiento. El desplazamiento de Santiago Caputo y Las Fuerzas del Cielo del centro del debate comunicacional y de las gestiones de ciertas tareas, cumplieron un rol en el descenso de la imagen digital. El problema fundamental es que esta merma tuvo su correlato en la dificultad de poder canalizar el descontento social. Sin el troll center, cae el velo de la mirada en las redes y, una vez que está abajo, se ve la verdadera cara del fracaso de la gestión.