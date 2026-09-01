La llamaron para darle un paquete, se asomó a la ventana y le arrojaron ácido en la cara: está grave

Una joven de 25 años pelea por su vida luego de haber sido brutalmente atacada con ácido en la puerta de su casa de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero. Hasta el momento, el agresor continúa prófugo. El hecho ocurrió el jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Pérez Galdós al 9100, entre Corrientes e Ituzaingó. La víctima fue identificada como Agustina Soledad Rodríguez.

Según detalló el medio Primer Plano Online, un hombre llegó hasta la casa y golpeó la puerta. Dijo que tenía un pedido a nombre de la joven y esperó a que ella se acercara para atenderlo.

Agustina, que trabaja como manicura y es mamá de una nena de tres años, se acercó a una ventana de la vivienda y la abrió. En ese momento, el hombre le arrojó un líquido directamente en la cara. El ácido también alcanzó el cuello y el pecho de la joven. De inmediato, la sustancia le provocó graves quemaduras y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local, donde continúa internada.

A través de sus redes sociales, Jazmín, hermana de la víctima, aseguró que Agustina tiene "el 32% de su cuerpo comprometido" y afirmó que existe un alto riesgo de que las lesiones afecten su vista y sus pulmones. Hay chances de que pierda la vista y podría quedar ciega. La joven permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro, de Loma Hermosa

Agustina Rodríguez

Después de la agresión, el hombre escapó y hasta el momento no pudo ser localizado. Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y busca determinar quién es y cómo llegó hasta la casa.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es el móvil del ataque y si el agresor conocía previamente a Agustina. Asimismo, también intentan reconstruir qué hizo el atacante después y si contó con la ayuda de otra persona. "En principio estaría descartado una cuestión de violencia de género", indicaron. Mientras avanza la investigación, la familia de la joven inició una campaña en redes sociales para pedir información que permita identificar al responsable.

En su cuenta de Facebook, Jazmín lamentó lo ocurrido. "Mi hermana es una chica sana. Nunca se metió con nadie", manifestó. También se refirió a su sobrina, quien vivía junto a su madre y cumplirá cuatro años el próximo sábado. Según contó, la nena presenció las consecuencias del ataque y quedó profundamente afectada. Jazmín aseguró que está "con traumas" luego de haber visto a su mamá quemada. "Por favor, necesitamos saber quién fue, necesitamos justicia", escribió la hermana de la damnificada. Y cerró su mensaje con un pedido: "Todos por Agustina".

La causa quedó a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín. Por el momento, el expediente fue caratulado como "lesiones graves".



